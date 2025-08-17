0-4 | Marisa guía el triunfo del Dépor Abanca en Tenerife
La madrileña firmó un doblete y fue la mejor jugadora del partido
RAC
A Coruña
Tarde plácida para el Deportivo Abanca en Tenerife. El cuadro de Fran Alonso levantó el Trofeo Teide tras doblegar, con mucha solvencia, al Costa Adeje (0-4) en una prueba de pretemporada de máximo nivel. La escuadra coruñesa goleó impulsada en los tantos de Marisa, que fue designada como la mejor jugadora del duelo. La madrileña abrió la lata con un remate de cabeza al filo del descanso y Barth marcó el segundo tras un centro de Elena Vázquez a la vuelta del vestuario. Marisa sentenció el duelo con un disparo cruzado y Ainhoa Marín cerró el marcador con una gran jugada individual.
