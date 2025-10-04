0-4 | El Fabril se da un festín en Astorga y sigue imparable

Nadie puede parar al Fabril de Manuel Pablo, que refuerza su liderato con otra goleada, esta vez tras vencer por 0-4 al Atlético Astorga, un recién llegado a la categoría que acababa de estrenar, justo hace una semana, su casillero de triunfos.

El filial coruñés puso tierra de por medio en el primer tiempo después de que Fabi Urzain y Mario Nájera enviaran el partido al descanso con un favorable 0-2. El primero, tras una acción en la que los locales pidieron fuera de juego.

El riojano amplió la ventaja minutos después en un libre directo que transformó para confirmar la imparable racha del Fabril. Para Nájera son ya tres tantos en estos primeros cinco partidos tras su vuelta al segundo equipo blanquiazul.

Quedó tiempo para más en una segunda parte en la que estrenó su cuenta goleadora Noé Carrillo, uno de los jugadores de moda esta semana tras vivir sus primeros entrenamientos con el equipo de Antonio Hidalgo. Tres de los cuatro tantos llegaron con firma de futbolistas que ya asoman en Abegondo con la escuadra mayor.

Jaime Garrido sentenció en el minuto 78 la contienda y confirma así el pleno blanquiazul tras cinco partidos. Quince puntos de quince posibles. Solo el Real Ávila ha sido capaz, hasta ahora, de igualar el ritmo. Este domingo visitan a la UD Ourense a las 17.00.

Vía: La Opinión A Coruña