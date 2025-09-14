0-2 | El Fabril vuela en O Vao y manda un mensaje a la liga

Como una apisonadora, el Fabril se presentó en el siempre complicado O Vao para recoger el botín y marcharse sin preguntar. Sin mediar palabra. No saludó, saltó al campo, plasmó su juego y pasó por encima de un Coruxo perplejo ante la intensidad mostrada por el filial coruñés. Apenas cuatro minutos tardó Mario Nájera en cazar el primero tras una gran jugada por la derecha entre Noé Carrillo y Fabi Urzain, este último soberbio durante el duelo.

El segoviano partió desde la banda derecha en el 4-1-4-1 que ha instalado Manuel Pablo en este inicio de liga. En la segunda fecha, sin Samu y Kike, en dinámica de primera plantilla, Aarón Sánchez volvió a vestirse de corto en partido oficial seis meses después de su última aparición en marzo. Acompañó a Canedo y, por delante de ambos, Jaime Garrido dio estabilidad a un equipo muy ofensivo en el que Nájera y Noé volvieron a ejercer de mediapuntas. El primero, más cercano al área; y el segundo, alternando rupturas con apoyos en la base. Esa línea que escoltó a Bil Nsongo, clave en la presión a los doce minutos para robar y entregar la pelota a Fabi. El 11 sacó un disparo inapelable desde lejos que se fue a la escuadra sin que Ruiz Díaz pudiese hacer nada para detenerlo. 2-0. Era un vendaval.

Se controló el Fabril con el paso de los minutos, aunque siguió acumulando ocasiones gracias, sobre todo, a la llegada desde segunda línea. Mané, desde la izquierda, probó suerte en un par de ocasiones, ambas con resultado similar, topándose con el portero local. Nájera también se quedó cerca de duplicar sus cifras tras un pase filtrado de Fabi. Se divertían sobre O Vao los chicos de Manuel Pablo, a quien el Coruxo apenas inquietó durante los primeros 45 minutos del encuentro.

El filial blanquiazul no bajó el ritmo en la segunda mitad. Nada más arrancar, generó tres ocasiones prácticamente consecutivas con golpeos de Mane, Bil Nsongo y Nájera. Era un aviso: los pupilos de Manuel Pablo no se iban a conformar. Para el Coruxo, la mejor oportunidad no llegó hasta pasada la hora de juego, tras un contragolpe que acabó en un centro desde la derecha hacia el recién incorporado Dani Rosas. Sin embargo, en boca de gol no fue capaz de rematar y la pelota se paseó por el área fabrilista.

La entrada del extremo verde revitalizó a un Coruxo que mejoró con los cambios. El diestro, tras combinar con Sola, caracoleó en el interior del área y sacó un potente disparo. Apareció entonces Hugo Ríos, quien hasta el momento había intervenido poco. El capitán, clave en el primer partido de liga, salvó de nuevo a su escuadra en varias ocasiones y volvió a dejar la portería a cero.

El mejor momento local quedó truncado por la expulsión de Álvaro Fernández tras una dura falta en el área blanquiazul. El árbitro tardó en darse cuenta, pero era la segunda tarjeta, dejando a su equipo con un jugador menos.

Entonces Manuel Pablo se permitió dar refresco a su equipo. Carrusel de jóvenes para cerrar el duelo. Estévez, Pablo García, Domínguez y Rubén Fernández, quien dejó una gran acción individual dentro del área. Se quedó sin premio el juvenil tras un recorte y un disparo que se fue rozando el palo. Fue lo último, junto a un remate de Cortés, en un duelo que sirve para afianzar a un Fabril que no es una comparsa en Segunda RFEF. La victoria ante el Burgos Promesas no fue un espejismo: este filial tiene talento y mucha hambre.