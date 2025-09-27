0-1 | El Dépor Abanca B vence por la mínima al Avilés
El equipo de Sandro Nogueira logró su primer triunfo fuera de casa en Segunda RFEF y continúa su buen inicio de temporada: 0-1. Un tanto de Michi Apóstol a los 15 minutos sirvió para que el filial coruñés se llevase su tercera victoria. Suma ya 10 puntos de 12 posibles y sostiene su invicto.
Vía: La Opinión A Coruña
