0-0 | El Deportivo se queda escaso de fuerzas

El Deportivo dejó volar los primeros dos puntos que se escapan de Riazor después de un partido insuficiente en el que los blanquiazules acabaron agotados y sin ideas. Resistió el Burgos en un duelo cerrado, que empezó a gran ritmo, pero poco a poco fue decayendo. Los blanquiazules, desesperados, no encontraron la fórmula, pese a que los cambios y el graderío relanzaron por momentos el juego.

Apenas un minuto tardó Yeremay en dejar el primer chispazo de clase. Un balón entre líneas, una carrera lejos de la zona en la que el Burgos le aguardaba, y el canario hizo temblar los cimientos de una defensa firme que no volvió a vacilar ni a hacer concesiones. Tampoco al 10, a quien anuló durante el todo el encuentro. Fue el gran protagonista en la previa después de una semana marcada por el interés del Sporting de Portugal. También antes de arrancar, primero ovacionado por Riazor cuando sonó su nombre en el videomarcador y, poco después, de nuevo al recibir una camiseta homenaje por sus 100 participaciones como blanquiazul. Pero no fue el día del extremo diestro y el equipo se resintió.

El marcador no se llegó a mover, aunque los primeros compases fueron vibrantes. Curro respondió con un disparo taponado y, poco después, Barcia, expeditivo al corte, se cruzó tras un buen balón al espacio para Fer Niño, quien había adelantado a Arnau Comas en la carrera y se dirigía hacia Germán Parreño. Las hostilidades no cesaron: Eddahchouri probó suerte desde la frontal con una de esas acciones tan suyas en las que sin ver la portería ya está apuntando. Se giró sin demasiada estética, entre varios rivales, pero golpeó el balón con una precisión milimétrica y a punto estuvo de anotar. Le volvió a faltar suerte, como en ese primer balón repelido por el larguero que no fue capaz de rematar. Su sociedad con Yeremay, eso sí, empieza a ser más que palpable con el 10 surtiéndole balones. Hará falta que el neerlandés afine su primer contacto para que los regalos sean mutuos.

El paso de los minutos temperó el ritmo, hasta entonces más propio de noviembre que de un agosto caluroso. No sin antes una buena intervención de Germán Parreño tras una volea de Morante. El 23 burgalés se echaba las manos a la cabeza, su golpeo, poco potente, iba esquinado, pero el meta intervino con destreza.

El juego vertical del Burgos evitó que el Dépor lo hundiese. El duelo estaba por dentro. Los blancos, pues ayer el equipo local vistió su tercera equipación rindiendo tributo al sufrimiento de Galicia por los incendios, propusieron varios sistemas para salir, con Gragera como ancla y eje sobre el que mover la estructura. Si iba entre centrales, Loureiro y Escudero avanzaban, si se posicionaba por delante, invitaba al cercedense a unirse a la salida de tres. El Burgos, que alternó un 4-4-2 clásico para replegarse, presionaba en rombo, con Atienza guardando las llaves e impidiendo las recepciones de Mario o Yeremay entre líneas, diluidos con el paso del tiempo. Por ahí no había espacio y por fuera a Hidalgo no le salían las cuentas.

Pasada la hora de juego, Riazor, que veía cómo el Burgos estaba más cómodo en la segunda mitad, celebraba la llegada de Mella y Patiño a la línea de banda. Antes, Hidalgo había sustituido a Arnau por Ximo y situado otra vez a Loureiro de central. El 15, ovacionado por la grada tras varias muestras de poderío, metió un puntapié clave para evitar que Íñigo Córdoba se plantase solo dentro del área. Pero la entrada del 11 y del 6 auguraba un cambio de rumbo en el partido. O, al menos, una intención.

No solo fue un cambio a nivel táctico, pues Mella permaneció pegado a la línea de cal y Patiño sumó un pie extra por dentro para organizar y dirigir. Fue, sobre todo, una bocanada de aire para la grada, que se animó. «La fuerza de Riazor», citó Eddahchouri entre semana. Los casi 26.000 espectadores giraron el guion del encuentro, que hasta entonces había tomado un tono rojizo que hacía peligrar los primeros puntos de casa.

Bouldini y Quagliata aprovecharon la pausa de hidratación para ingresar. Hidalgo gastó todos los cartuchos en busca de un tanto que se resistía. El Burgos, que dio un claro paso hacia atrás, lo seguía intentando al contragolpe, pero la brillantez a campo abierto de Dani Barcia y la energía inagotable de Miguel Loureiro sostenían a un Deportivo capaz de volcarse con numerosos efectivos. Faltaba, sin embargo, que Yeremay se uniese a la pequeña revolución iniciada con las sustituciones. Pequeña porque al inglés Patiño todavía le queda mucho camino para convertir esa elasticidad técnica en movimientos ganadores. Y el canario, más allá de ese tempranero susto, estuvo desaparecido (apenas tocó la pelota 39 veces, solo completó un regate de 7 intentos y tan solo ganó dos duelos de 14).

Los ataques se volcaron por el lado diestro, renovado con Ximo y Mella sobre el campo, pero el tiempo pasaba sin grandes ocasiones. El equipo de Luis Miguel Ramis hizo correr el reloj para desesperación deportivista, que no supo templar los nervios y aprovechar un descuento que se esfumó entre atenciones médicas, saques de banda y pérdidas inoportunas que cortaban cualquier atisbo de ataque.

Pese a haber llegado al tramo final con el encuentro dominado, el Deportivo fue incapaz de confirmar esas sensaciones y transformarlas en alguna acción sobre la hora. No hubo remates, centros peligrosos o movimientos que hiciesen temblar a Ander Cantero, mero espectador de jugadas intrascendentes. Al equipo de Hidalgo le faltaron fuerzas y la reacción se quedó a medias. El equipo también estuvo escaso de herramientas para embestir la última línea defensiva de un Burgos que en ningún momento se deshizo. Solo la velocidad de Mella sirvió para agitar el avispero, pero el de Espasande debía encarar solo, sin ayudas ni un plan a mayores que la fe.

Decepción final en un Riazor que abandonó poco a poco la grada. Hidalgo deberá lidiar con los mismos deberes que no solucionaron Imanol Idiakez y Óscar Gilsanz el curso pasado.