Velasco: "Seguimos dependiendo de nosotros para clasificarnos"

El técnico lamentó el empate azulgrana ante el Anderlecht (5-5) cuando ganaba por 2-5 a siete minutos del final "A ver qué hace el Anderlecht y tendremos 40 minutos para hacer nuestro trabajo", explicó el toledano

El Barça ha dado un serio paso atrás este jueves en sus aspiraciones de disputar la Final Four de la Champions tras empatar ante el Sporting Anderlecht (5-5) un encuentro en el que había sido superior y que parecía tener controlado cuando ganaba por 2-5 a siete minutos del final.

Pese a este amargo final, lo cierto es que el cuadro azulgrana aún tiene opciones de conseguir la clasificación. Para ello, tendría que ganar al anfitrión Pula a las 20.30 horas por dos goles menos de lo que lo haga tres horas antes el cuadro belga frente al United Galati. Si se impone por tres menos, habría que ir al número de goles a favor (11 ahora para los campeones y ocho para su rival).

Jesús Velasco ha lamentado la mala recta final de su equipo tanto en ataque como en defensa. "En la finalización hemos podido matar el partido. Si hubiésemos cogido una diferencia de cuatro goles ya sí que habría sido realmente difícil para ellos. En la primera jugada con portero-jugador con un poco de suerte se han puesto a dos goles a falta de cinco minutos. Después ha venido una falta muy ingenua, han marcado ahí el 4-5 y se han visto de repente dentro del partido. Esa es la grandeza de nuestro deporte. No hemos estado finos arriba. Hemos hecho un grandísimo trabajo durante el partido y todo se queda en nada, porque no hemos conseguido ganar", comentó el entrenador azulgrana.

"No es una derrota. Hemos empatado, estamos vivos, tenemos opciones y dependemos de nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que valorar. Es una pena, porque el partido lo teníamos bastante controlado, lo teníamos bien, pero dos jugadas muy extrañas les han metido ahí y al final han empatado con un gran gol a menos de un minuto. El deporte es así. Los hemos tenido, hemos perdonado y ahora lo vamos a pagar, porque hasta el último momento no vamos a saber quién pasa", prosiguió el toledano.

Fits ha sido un quebradero de cabeza para el Barça | FCB

"Dependemos de nosotros y tenemos que centrarnos en eso. Vamos a saber el resultado del partido anterior y en base a eso sabremos qué tenemos que hacer para pasar a la Final Four. Insisto, vamos a ver qué pasa el sábado y después tendremos 40 minutos para conseguir un objetivo que nos va a marcar el partido anterior. No hay que pensar en nada más. Después en base a lo que suceda ya hablaremos", añadió un Velasco que deberá gestionar muy bien a su equipo de cara a un duelo que será no apto para cardíacos.

La única buena noticia es que una hipotética victoria del Sporting Anderlecht ante el United Galati dejaría sin opciones de clasificación al Pula, por lo que el Barça se vería las caras con un rival que no se jugaría nada. Lo malo es que los croatas son los anfitriones y que saldrán a muerte en cualquier caso.