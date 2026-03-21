El tricampeón 'amarillo' reta al Barça... o a Palma en la final de la Copa de España

El Jaén Paraíso Interior logró una brillante clasificación para su cuarta final de la Copa de España tras imponerse con autoridad al Movistar Inter por 3-0 en un duelo de máxima exigencia. El conjunto amarillo volvió a demostrar su carácter competitivo en un torneo que históricamente se le da bien y en el que ya ha levantado el título en tres ocasiones: 2015, 2018 y 2023, las dos últimas ante los madrileños.

Jaén Paraíso Interior - Movistar Inter (fútbol sala, Copa de España), 21/03/2026 COPA DE ESPAÑA JAE 3 0 INT Alineaciones JAÉN PARAÍSO INTERIOR, 3 (X+X): Espíndola (p.), Power, Lemine, Míchel, Alan Brandi -cinco inicial-, Dani Zurdo, Mati Rosa (2), Bynho (1), Eloy Rojas, Joao Salla, Esteban y Trinidade. MOVISTAR INTER, 0 Jesús Herrero (p.), Raya, Chaguinha, Cecilio, Harrison -cinco inicial-, Pani, Carlos Bartolomé, Raúl Gómez, Javi Mínguez, Pirata, Jaime, Barona y Dani Colón.

El partido estuvo marcado por la intensidad y la igualdad desde el inicio. Ambos equipos plantearon un encuentro de presión alta y ritmo elevado, con ocasiones repartidas, aunque sin excesivo brillo técnico. Como suele suceder en la Copa de España, el contexto competitivo igualó las fuerzas y convirtió el choque en una batalla táctica y emocional, más que en un despliegue vistoso de fútbol sala.

El Jaén Paraíso Interior supo interpretar mejor ese escenario. Con un alto nivel de compromiso, solidaridad defensiva y disciplina táctica, los andaluces neutralizaron las virtudes de un Movistar Inter que llegaba en buena dinámica bajo la dirección de Alberto Riquer, con quien ha recuperado protagonismo en las grandes citas.

Jaén-Inter / RFEF

El primer golpe lo dio Bynho en el minuto 15, aprovechando una acción que permitió a los jiennenses tomar ventaja y, sobre todo, ganar confianza. Ese tanto dio tranquilidad a un equipo que, a partir de ahí, reforzó su planteamiento defensivo sin renunciar a salir con peligro al contraataque.

En los minutos finales de la primera mitad, Movistar Inter trató de reaccionar con ocasiones claras, especialmente a través de Paniagua y Mínguez, pero se encontró con un Jaén FS muy sólido y concentrado en todas sus líneas.

Dejando a cero al campeón

Tras el descanso, el encuentro cambió de guion. El conjunto madrileño asumió el control y empujó con insistencia en busca del empate, obligando al Jaén Paraíso Interior a realizar un auténtico ejercicio de resistencia. En ese contexto emergió la figura del portero brasileño Carlos Espíndola, decisivo con varias intervenciones de gran mérito que sostuvieron a su equipo en los momentos más delicados.

Pese al dominio de Inter, el Jaén no renunció a sus opciones y generó peligro en rápidas transiciones, aunque no logró ampliar la ventaja hasta los compases finales. Fue entonces cuando Movistar Inter apostó por el juego de cinco, una decisión que terminó siendo determinante. Mati Rosa, muy atento, aprovechó dos robos de balón para sentenciar el partido con goles en los minutos 39 y 40, certificando así el pase a la final y desatando la euforia en el conjunto andaluz y en las gradas, donde recibieron el apoyo de miles de aficionados amarillos.

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Con esta victoria, el Jaén Paraíso Interior elimina al considerado “rey” de la competición y confirma, una vez más, su idilio con la Copa de España, donde vuelve a situarse a un paso del título y este domingo, a las 18:00 horas, ante el vencedor del Palma-Barça.