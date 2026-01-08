Tres jugadores del Barça en la lista de Velasco para el Europeo

El seleccionador español, Jesús Velasco, ha incluído a tres jugadores del Barça en la convocatoria para disputar el Europeo de fútbol sala que se celebra entre el 21 de enero y el 7 de febrero en Letonia, Lituania y Eslovenia.

El portero Dídac, el cierre Antonio y el ala-pívot Adolfo conforman la representación azulgrana con la Selección. Los alas Pol Pacheco y Eric Martel, que sí que entraron en la prelista, se han quedado finalmente fuera.

Un portero será descartado

En total, Jesús Velasco ha incluido a 16 jugadores para el Europeo, pero solo viajarán 15 el día 20 rumbo a Ljubljana. De los tres porteros que figuran en la convocatoria, uno se quedará en España, aunque existe la opción de una sustitución de un guardameta en caso de lesión.

La gran ausencia en clave culé en la prelista de Jesús Velasco fue Sergio González, un habitual en las convocatorias del seleccionador español. El de Montaca i Reixac ha disputado tres partidos tras la lesión que sufrió en el segundo de los amistosos de España contra Marruecos, el pasado mes de octubre.

La concentración para preparar el Europeo arrancará el día 12 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los jugadores realizarán 10 sesiones de entrenamiento antes del viaje a Eslovenia. España debutará el viernes 23 ante la anfitriona (20:30 horas) y la fase de grupos la completará frente a Bielorrusia el lunes 26 (17:30 horas) y Bélgica el jueves 29 (17:30 horas).

La lista completa de Velasco para el Europeo

Porteros: Chemi (Jimbee Cartagena), Dídac (Barça) y Antonio Navarro (Viña Albali Manzanares).

Cierres: Antonio (Barça) y Raya (Movistar Inter).

Ala-Cierres: Mellado (Jimbee Cartagena), Ricardo y Adri Rivera (ambos ElPozo Murcia).

Alas: Cortés (Jimbee Cartagena), Cecilio (Movistar Inter), Novoa (O Parrulo), Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior) y Mario Rivillos (Palma Futsal).

Ala-Pívot: Adolfo (Barça).

Pívots: Gordillo (Tuymen, Rusia) y Pablo Ramírez (Jimbee Cartagena).