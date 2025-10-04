¡Tensión en el fútbol sala! El Peñíscola denuncia que los sanitarios en Palma se negaron a llevar al hospital a su jugador

El partido fue entre Palma Futsal Illes Balears contra el Servigroup Peñíscola FS, en el Poliesportiu Galatzó de Calvià, Mallorca, debido a que el pabellón habitual del Palma (Son Moix) no estaba disponible por obras, llevará cola.

El encuentro, que terminó con resultado de 4 a 3 favorable a los isleños, fue llevado fuera del terreno de juego por las entidades mediante comunicados oficiales. El primero fue del Peñíscola, que compartió su “más absoluta indignación” por el procedimiento de cambio de pista a una de un aforo de unas 400 personas.

Según el club, la RFEF y el Illes Balears pactaron sin su conocimiento “un cambio de ubicación a un pabellón que ni siquiera era el alternativo aprobado y que no reunía ninguna de las exigencias mínimas para disputar un partido de Primera División”, y además denunció “escasa seguridad” o “falta de iluminación”.

Aun así, la parte más destacada del comunicado es la que la entidad de Castellón se queja de que el personal sanitario del pabellón se negó a trasladar al hospital a su jugador, Diego Quintela, que sufrió un choque con Luan y perdió el conocimiento.

"Al acudir a la ambulancia para su traslado a un centro hospitalario, el personal sanitario presente en el pabellón de Calvià se ha negado a efectuar dicho traslado alegando que no era su misión y que no estaban preparados para ello. Ante tal circunstancia, se ha tenido que contactar con otra ambulancia y, tras 45 minutos de espera, se ha podido realizar el traslado a un centro hospitalario privado (por cercanía), en el que se ha atendido a nuestro jugador previo depósito económico abonado por el club", dice el Peñíscola en su comunicado.

Finalmente, el equipo azulón 'carga' contra la RFEF por el "oscurantismo mostrado en el procedimiento" y anunció "la interposición de las acciones legales que en derecho legítimamente nos correspondan".

Por su parte, el Illes Balears Palma Futsal también ha emitido un comunicado en el que asegura que "puso todos los medios a su alcance para que la instalación ofreciera las mejores condiciones posibles, garantizando la seguridad y dotando el recinto de los recursos necesarios para acoger un encuentro de la categoría" ya que "el Palau Municipal d'Esports de Son Moix está llevando a cabo obras de mejora y la segunda instalación de referencia, el Velòdrom Illes Balears, también se encuentra actualmente en obras".

Sobre el incidente con los servicios médicos, el equipo balear afirma que "Quintela estuvo acompañado en todo momento por el doctor del Illes Balears Palma Futsal, siguiendo en todo momento los protocolos médicos establecidos" y que fue "el propio médico del Palma Futsal quien, por precaución, recomendó su traslado al hospital para realizar las pruebas pertinentes. Dado que la evolución del jugador era positiva se solicitó una segunda ambulancia, tal como establece el protocolo, ya que no se puede dejar al pabellón sin cobertura médica durante el desarrollo del encuentro, a excepción de que la situación sea grave y se requiera un traslado inmediato. Tanto el jugador como el personal del equipo visitante compartieron esta decisión".

Para concluir su comunicado, el "Illes Balears Palma Futsal no comparte el comunicado emitido por el Servigroup Peñíscola" y asegura que los "incidentes ocurridos durante el encuentro fueron consecuencia de acciones propias del juego y no derivaron en ningún problema relacionado con la seguridad del recinto".