El Sporting noquea a Cartagena en los penaltis y 'acerca' al Barça a Europa

El Jimbee Cartagena se quedó con la miel en los labios este viernes en Pesaro en la primera semifinal de la UEFA Futsal Champions League al caer en los penaltis contra un Sporting de Portugal que tuvo al portero Bernardo Paçó como gran estrella.

Jimbee Cartagena - Sporting de Portugal (fútbol sala, UEFA Futsal Champions League), 08/05/2026 UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE CAR 3 3* SPO Alineaciones JIMBEE CARTAGENA, 3 (2+1+1+0): Chemi (p.), Tomaz, Mellado, Darío, Pablo Ramírez -cinco inicial-, Chispi (p.s.), Osamanmusa, Gon Castejón, Cortés, Waltinho, Jesús. SPORTING DE PORTUGAL, 3* (0+2+1+0): Bernardo Paçó (p.), Tomás Paçó, Diogo Santos, Wesley França, Alex Merlin -cinco inicial-, Felipe Valério, Zicky Té, Pauleta, Bruno Pinto.

El internacional luso dio la réplica a un excelente Chemi (se lesionó en la segunda parte) y se erigió en el gran protagonista del partido tras el descanso, ya que marcó el 3-2 en la primera parte de la prórroga, transformó el tercer lanzamiento de los 'leoes') en la tanda y detuvo el sexto y definitivo al tailandés Osamanmusa después de que se marcasen los 11 anteriores (5-6).

De esta forma, el equipo que dirige Duda no estará el domingo en la gran final de la Champions y el laureadísimo entrenador brasileño seguirá con ese gafe personal que le ha impedido reinar en Europa. Por contra, lo ha ganado todo en España.

Zicky Té, un peligro constante / UEFA

La derrota cartagenera beneficia a los intereses del Barça, ya que si un equipo español alza el título como ha sucedido los últimos tres años con el Illes Balears Palma Futsal, ya tan solo habría una plaza europea en juego.

De todas formas, el tricampeón se enfrenta este viernes a las 20.30 horas al asequible Étoile lavalloise galo y todos los pronósticos apuntan a que disputará una nueva final. Allí, al Barça le 'interesaría' que los de Nuno Dias ganasen su tercera Champions.