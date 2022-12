Sergio Lozano: "Sería estupendo despedir el año ganando en el Palau"

El Barça recibe a Movistar Inter este miércoles a las 20.30 horas en el último partido de un exitoso 2022 "Tras el varapalo de la Champions el equipo ha dado un paso al frente", comentó un Adolfo en gran forma

Con la seguridad que le dan las cuatro victorias consecutivas que le han permitido asegurare la primera plaza al final de la primera vuelta, el Barça recibe este miércoles a Movistar Inter a las 20.30 horas (Barça TV y Esport) en el último partido del año al que los madrileños llegan tras sumar los últimos 15 puntos en juego.

El capitán azulgrana Sergio Lozano tiene claro que jugar contra Inter "siempre es un clásico. Ellos vienen en buena dinámica y la verdad es que nosotros después del varapalo de la Champions estamos sumando de tres en tres y ojalá podamos cerrar el año con otra victoria ante nuestra afición. Esperemos un gran partido, somos campeones de invierno y eso nos da ventaja para la Copa de España".

"Inter siempre ha sido el clásico de la liga. Es uno de los clubs más importantes por títulos y quizá eso en determinados momentos les puede pesar un poco. Cambio de entrenador, plantilla diferente... no es fácil, aunque vienen de conseguir grandes victorias, se han metido bien en la Copa, están jugando mucho mejor y nos van a poner las cosas muy complicadas", explicó el máximo realizador de la historia de la sección.

"No es que hayamos perdido la confianza, pero para nosotros fue muy duro quedar eliminados de la Champions. Estamos intentando pasar página y es verdad que lo estamos consiguiendo. Seguimos líderes, el deporte siempre te da nuevas oportunidades y para nosotros sería estupendo despedir el año ganando delante de nuestra afición e irnos tranquilos a las fiestas", comentó el madrileño, autor de seis goles en la actual liga.

Sobre su situación personal, Lozano admitió que ha tenido "unas cuantas molestias en los últimos meses. Desde la Finalissima con la selección el tobillo me ha estado dando un poco la lata. He intentado ayudar, estar con el grupo y ahora me estoy empezando a encontrar muy bien. Ojalá pueda seguir así, porque quedan cosas muy bonitas por delante, títulos ilusionantes y para mí poder disfrutar en la pista es muy importante".

Adolfo está realizando un curso excelente | JAVI FERRÁNDIZ

Junto al canterano Sergio González (11 goles), Adolfo está siendo la gran sensación de la temporada con nueve y no es ninguna sorpresa, ya que lleva bastantes años a gran nivel. "Estoy contento. Siempre gusta ayudar al equipo. En Manzanares ayudé con dos goles y una asistencia. A nivel personal me encuentro bastante bien. Me considero un jugador de equipo y al final pasito a pasito quiero seguir trabajando para que lleguen más momentos así", comentó con su habitual humildad.

"Los partidos entre equipos de tan alto nivel se resuelven por pequeños detalles, el que menos errores comete es el que se suele llevar el partido. Es un auténtico partidazo para el espectador y para nosotros. Tenemos que hacer un partido muy bueno si queremos seguir en esta dinámica que llevamos", explicó el colomense quizá en su mejor temporada hasta la fecha.

"Venimos en buena dinámica. Después del varapalo de la Champions el equipo ha dado un paso al frente. Es verdad que Inter también llega muy bien. Cambiaron al entrenador el pasado verano, hicieron fichajes y todo necesita una adaptación al sistema de Pato. Los equipos de Pato juegan muy bien de cuatro, es un sistema muy estudiado en el que necesitan una coordinación de todos los jugadores como nosotros. Es un juego muy dinámico y hay que estar muy atentos y muy concentrados en defensa, porque te pueden hacer mucho daño", reflexionó el ala azulgrana.