Sergio Lozano, "ilusionado" con el Mundial tras la grave lesión sufrida

Sergio Lozano, ala-pívot del Barça, se mostró feliz de figurar en la convocatoria de 15 jugadores para disputar el Mundial de Fútbol Sala de Uzbekistán, que se disputará entre el 14 de septiembre y el 6 de octubre, y admitió que es un reto ilusionante después de la grave lesión que sufrió la pasada temporada.

El jugador, con 109 partidos disputados y 89 goles marcados con la selección española, aseguró a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol: “Estar en el Mundial es algo que he meditado mucho porque no sabía cómo iba a quedar la rodilla y quería protegerme. Pero desde hace unos meses lo veía más cerca y es un reto ilusionante", afirmó Sergio Lozano.

El jugador azulgrana está de nuevo en la selección 16 meses después de su último partido, en marzo de 2023, y tras superar su cuarta lesión grave de rodilla y de esa situación también se refirió:

Ahora llega al Mundial con la máxima confianza y a un “nivel físico llego bien”, pese que acabé la temporada lesionado en los isquiotibiales, pero me recuperé bien y he estado entrenando sin molestias.

El objetivo de España es lograr la tercera estrella del campeón del mundo de fútbol sala, pero Sergio Lozano prefiere ir con cautela: "No hay que presionarnos, no somos favoritos y no es algo que nos ha beneficiado últimamente. Esa presión por ganar sí o sí no nos ha ayudado, aunque sí somos candidatos a luchar por el título”, apuntó.

Pone como ejemplo a la selección española de fútbol de Luis de la Fuente con su éxito reciente en la Eurocopa de Alemania: "La selección de fútbol no era la candidata por la mayoría, pero desde el minuto 1 jugó muy bien y fue campeona con todo merecimiento y este debe ser nuestro ejemplo", afirmó.