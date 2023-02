Sergio Lozano: "Para ganar la Copa de España hay que sufrir"

El capitán del Barça ha superado por fin sus problemas en un tobillo y vuelve a estar a tope y sin dolores "Tenemos un rival muy difícil en cuartos como Valdepeñas, que tendrá mayoría en las gradas", afirma el madrileño

El Barça tratará de conquistar a partir de este jueves en Granada su séptima Copa de España, que sería la sexta en el cómputo individual para Sergio Lozano y para Carlos Ortiz (se convertirían en los jugadores en activo más laureados, lejos eso sí de las nueve del mítico exportero Luis Amado).

El capitán azulgrana tiene mucha experiencia en este tipo de citas y tiene claro que no será fácil. "Para ganar la Copa hay que sufrir. No recuerdo que nadie la haya ganado con facilidad. Es muy difícil, son tres partidos en cuatro días, influye cómo llegas, las lesiones, se te puede complicar un partido... Puede haber favoritos, pero cualquiera te puede ganar. Venimos en una dinámica muy buena de resultados y de juego, aunque quizá un poco faltos de efectivos para un torneo tan exigente", indicó el madrileño en el 'media day' en la Ciutat Esportiva en relación a las bajas por lesión de Dyego y de Ferrao.

"A nivel psicológico es mucho mejor llegar así, con nueve puntos de ventaja sobre el segundo en la liga y en una dinámica buena de resultados y de juego. Hace un par de meses recibimos un varapalo muy duro con la eliminación en la Champions y también por los lesionados que tuvimos. El equipo estaba muy afectado y se ha rehecho. Pese a las circunstancias empezamos a ganar partidos, hicimos una gran Supercopa y es mejor llegar así", apuntó.

Lozano volvió a recalcar que ese KO europeo es "quizá la mayor decepción que he vivido en el Barça, pero un equipo campeón se levanta y asume que hay más retos por delante. Somos plenamente conscientes de que nuestro gran objetivo es clasificarnos para la próxima Champions para resarcirnos, pero ganar esta Copa nos ayudaría a seguir quitando un poco esa decepción de la Champions".

Sergio Lozano buscará su sexta Copa de España | FCB

Para el madrileño la Copa de España "es uno de los torneos más importantes. Están las ocho aficiones, los ocho mejores equipos, todo en una ciudad, el pabellón lleno... La Champions y la Liga son más importantes, pero la Copa es quizá el título más bonito y ojalá lo podamos ganar. Tenemos un rival muy difícil como Valdepeñas, que tiene una de las mejores aficiones de España y serán mayoría, pero sabemos que si jugamos a nuestro nivel e imponemos, podremos pasar a semifinales".

Aquejado de fuertes dolores en un tobillo desde los albores de la temporada, el referente del Barça y de la selección española se encuentra ya mucho mejor. "Desde la Finalissima con la selección he arrastrados dos o tres meses con mucho dolor, intentando ayudar al equipo pero sin estar nunca al cien por cien. Hace unas semanas que estoy muchísimo mejor, el tobillo no me está afectando para jugar y me encuentro en un gran momento", concluyó.