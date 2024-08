Sergio Lozano demostró sus galones con un partidazo

El 9 de noviembre cumplirá 36 años y el pasado mes de febrero reapareció tras su cuarta lesión grave en la rodilla derecha, pero Sergio Lozano es un líder y lo será hasta el día que el físico le obligue a colgar las zapatillas. "Tenía claro que no me iba a retirar una lesión", dijo a SPORT días antes de su cuarta reaparición.

El capitán del Barça decidió no atender a los consejos de los médicos ni de parte de su entorno que le pedían dejarlo, sobre todo por el riesgo que entrañaría de cara a su vida normal una hipotética quinta lesión. De hecho, es el único deportista de elite que ha salido airoso de esas cuatro graves lesiones con quirófano incluido.

Sin embargo, el '9' regresó en el peor momento posible en un Barça martirizado por las lesiones y tuvo que asumir más responsabilidades y más minutos de lo que aconsejaba su estado. Lo hizo sin rechistar y marcó dos goles en la liga antes de que los problemas musculares lógicos después de lo sufrido empezasen a aparecer.

El caso es que el ex del Reale Futsal Cartagena (actual campeón liguero con su nuevo nombre comercial Jimbee) no pudo disputar los play-off por el título en los que el cuadro azulgrana cayó en semifinales precisamente contra el equipo que dirige el genio brasileño Duda y quedó fuera de la Champions 2024-25.

Sergio Lozano dijo a los médicos y a Jesús Velasco que quería jugar una hipotética final que no llegó. Lejos de bajar los brazos, siguió trabajando para estar a disposición de Fede Vidal en el Mundial de Uzbekistán. El seleccionador contaba con él y ha tenido la paciencia que requería el caso.

Con el objetivo de no dar pasos atrás, el ala-cierre no viajó a Marruecos para los dos amistosos saldados con una victoria y con una derrota, pero ya ha vuelto a tope y el jueves fue uno de los grandes protagonistas en la victoria española en El Ferrol por 5-1 ante Hungría con dos goles de su compañero de equipo Adolfo y uno de Catela y de Antonio Pérez más el 2-0 que fue obra de Mellado.

El máximo realizador de la historia del Barça, tetracampeón de la Champions y plata con España en el Mundial de Tailandia 2012. Destacó en ataque, se bregó en defensa y realizó una de las jugadas del año con un control orientado por la banda izquierda y un quiebro en carrera para asistir a Adolfo. ¡Sergio Lozano está de vuelta otra vez! Sí, el 'Búfalo', por mucho que no le haga gracia ese apelativo. "Es un animal un poco... que no me gusta, vaya", ha dicho alguna vez entre risas.