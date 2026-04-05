Sergio González sustituye a Povill para los amistosos ante Finlandia

El seleccionador absoluto de fútbol sala, Jesús Velasco, anunció este domingo un nuevo cambio en la convocatoria de la selección española de cara a los amistosos frente a Finlandia, previstos para los días 10 y 11 de abril. Sergio González se incorporará al grupo en sustitución de Povill, quien causa baja por lesión.

Este ajuste se suma al ya comunicado el pasado viernes, cuando Fabio Alvira entró en la lista en lugar del guardameta Dídac Plana, también ausente por problemas físicos. De este modo, el cuerpo técnico continúa perfilando un grupo competitivo para afrontar los compromisos internacionales ante el combinado finlandés.

En la convocatoria destacan además varios regresos importantes. Vuelven a la dinámica de la selección jugadores como Boyis, Dani Zurdo - que no pudo disputar el último Europeo por lesión - Esteban y Eric Martel. Su presencia refuerza una lista que combina experiencia internacional con la incorporación de nuevos talentos.

Entre las principales novedades figuran Míchel, Santa Cruz y Pachu, que aportan frescura a un bloque que mantiene buena parte de la base campeona continental en el mes de febrero. También repiten varios internacionales que formaron parte del reciente éxito europeo, como el portero Antonio Navarro, además de Adrián Rivera, Ricardo, Cecilio y Novoa.

La concentración del equipo nacional comenzará este lunes en la Ciudad del Fútbol, donde el combinado dirigido por Velasco llevará a cabo tres sesiones de entrenamiento antes de desplazarse a Finlandia.

La expedición viajará posteriormente a la localidad de Tampere, sede de ambos encuentros amistosos, donde establecerá su cuartel general.

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La lista de jugadores está formada por los siguientes jugadores: