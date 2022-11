La rotundidad de Pito: "Tenemos que pasar a la Final Four sí o sí"

El brasileño analizó en una entrevista con SPORT la inminente Ronda de Elite de la Champions League "Me está costando coger otra vez el ritmo después de la lesión que tuve", reconoce el astro azulgrana

Pito llegó al Barça en el verano de 2021 como fichaje estrella tras romper moldes primero en ElPozo Murcia y después en Movistar Inter y su primera temporada como azulgrana la saldó con un espectacular póker de títulos (Champions, Liga, Copa de España y Supercopa de España).

El brasileño trata de recuperar el excelente nivel que mostró en los albores del curso tras una pequeña lesión muscular que le hizo perder la forma. Y el problema añadido es que con un calendario tan apretado resulta casi imposible recuperarse por la continua sucesión de partidos.

Al igual que sus compañeros, Pito ya está en Croacia de cara a la Ronda de Elite de la Champions en la que el Barça buscará la primera plaza del grupo para defender su título europeo en la Final Four, aunque para ello deberá superar al United Galati rumano (miércoles), al potente Sporting Anderlecht belga (jueves) y al anfitrión Futsal Pula (sábado).

¿Cómo se encuentra en su segunda temporada en el Barça?

Bien. La verdad es que en la pretemporada me encontraba muy bien, pero tuve una lesión que me dejó tres semanas fuera y la verdad es que ahora me está costando un poco volver a coger el ritmo. Lo importante empieza en enero más ahora esta ronda de la Champions que es clave para llegar a la Final Four. Creo que vamos a estar bien.

La pasada campaña ganó cuatro títulos, casi tantos como en toda su carrera en España (cinco)...

Yo trabajo mucho y me puse muy contento por ganar tanto. Con esta plantilla es un poquito más fácil, pero también trabajamos mucho cada día con ese objetivo. Cuando llegué aquí la presión era muy grande, porque se decía que teníamos que dominar y al final conseguimos cuatro títulos.

Pito transmitió su optimismo a SPORT | DAVID RAMÍREZ

Se le ve protagonista, pero no de manera constante.

Es un poco lo que te comenté. Trabajé mucho durante las vacaciones, llegué muy bien y antes de irme con la selección estaba muy fuerte. El problema es que no hay tiempo para recuperarse, hay muchos partidos y hay que ir poco a poco. Yo tengo en mi cabeza que lo mejor está por venir y que enseguida voy a estar al cien por cien.

¿Veremos al Pito genial todos los minutos?

Sí, seguro. Es mi objetivo. En los momentos clave intento dar el máximo y espero ser regular todo el tiempo.

¿Qué le pide Jesús Velasco? Porque a los dos les gusta arriesgar...

Sí, él nos lo dice mucho, que hay que atreverse. A mí me da toda la libertad de regatear y de hacer mi juego. Confía mucho en todos. Él nos dice que tenemos que arriesgar, pero con responsabilidad. No hay que tener miedo y hay que disfrutar en la pista.

¿En qué momento está el equipo?

Creo que en los últimos partidos hemos bajado un poco el nivel, pero es normal. No podemos rendir toda la temporada al cien por cien, pero ahora tenemos que hablar entre nosotros. Tenemos que estar muy enchufados los tres partidos, porque es una eliminatoria muy dura, pasa solo uno y tenemos que estar sí o sí en la Final Four.

Pito, en la pasada final liguera contra Palma | JAVI FERRÁNDIZ

En algunos momentos parece que falte intensidad. ¿Afecta que casi toda la plantilla supere los 30 años?

No tiene nada que ver. En estos dos o tres últimos partidos hemos bajado un poco, pero las segundas partes tan buenas que hemos hecho demuestran que la edad no tiene nada que ver ahí. En Palma comentamos en un tiempo muerto y en el descanso que no habíamos entrado enchufados y sabemos que todos los equipos van a muerte con nosotros, porque teóricamente somos el equipo a batir. Tenemos que estar enchufados desde el primer minuto, porque eso marca las diferencias.

¿Por qué les está costando ahora marcar goles?

Es lo que te digo. En la primera parte no íbamos a tope, creábamos ocasiones pero no marcábamos porque no estábamos totalmente metidos. Si estamos metidos desde el principio y nos ponemos 1-0 o 2-0, el partido es mucho más fácil. No podemos bajar el ritmo y menos ahora.

¿El equipo está preparado para conseguir la clasificación?

Sí. Aquí en los dos últimos partidos de liga ya te digo que no hemos estado bien, pero cuando se empieza a hablar de Champions cambia el chip y se nota en la cara de todos. Tenemos que estar enchufados al máximo, porque no hay margen de error.

¿Cómo fue ganar su primera Champions?

Es una sensación única. Se podría comparar con ganar un Mundial, aunque por desgracia eso no lo he conseguido todavía. Debe ser una sensación parecida. Toda mi familia, mi mujer, mi madre llamándome. Yo salgo de Chapecó, una ciudad pequeña y ganar una Champions por mucho que sea fútbol sala es la mejor competición de clubs. Me hizo mucha ilusión ganarla.

Quizá para un no europeo, la Champions incluso es más apreciada...

Es posible. La Champions es la ostia. Yo tengo una ya y la voy a tener conmigo para siempre. Eso sí, esta temporada quiero la segunda. Hay muchos jugadores que eran cracks y se retiraron sin ninguna. Yo soy ya un afortunado.

Pito promete que su 'magia' será más regular | DAVID RAMÍREZ

¿Ha mirado mucho los rivales de esta ronda?

Sí, sobre todo al Anderlecht, que jugamos contra ellos la pasada temporada y han cambiado de nombre, que antes era Halle-Gooik. Va a ser un partido muy duro y pensamos sobre todo en ellos, pero antes tenemos que jugar contra los rumanos y no podemos dejarlo pasar. Vamos a darle duro y ojalá los ganemos los tres.

Cuando era cadete, Gréllo ya marcaba diferencias en España y a sus 37 años sigue dando guerra en el Anderlecht...

Sí, cuando llegué a Murcia hablaban muy bien de él. Era un crack en el club, tiene mucha experiencia y el año pasado ya nos hizo daño. Estamos pendientes de todos y vamos a dar nuestra mejor versión.

¿Cómo valora que haya tantos brasileños en todos los equipos de elite?

Nosotros sabemos lo importante que es el fútbol sala en Brasil, porque como bien dicen hay brasileños en todos los países y en casi todos los equipos. Muchos que no lo ven claro en Brasil se arriesgan a salir fuera y para nosotros es muy bueno tener a tantos compatriotas por ahí. Cuando el rival tiene brasileños ya sabemos que hay que tener cuidado, pero vamos a pensar en nosotros y vamos a pasar.

¿Cuál será la clave para pasar a la Final Four?

Tenemos que estar metidos al cien por cien y juntos como equipo igual que la temporada pasada. Fue fundamental y tiene que volver a serlo. Tenemos una plantilla amplia y a veces alguno no está contento porque juega menos, pero todos tenemos que aportar lo nuestro.