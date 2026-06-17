Ricardinho cambia el fútbol sala por el póker: nuevo embajador de Winamax en España

Ricardinho vuelve a prottagonizar un movimiento de mercado. Esta vez no lo hace por un club de fútbol sala, sino por una de las mayores plataformas de póker online de Europa. El portugués, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de este deporte y elegido en seis ocasiones mejor jugador del mundo, se ha convertido en el nuevo embajador de Winamax en España.

La compañía francesa anunció la incorporación a través de un vídeo publicado en redes sociales en el que explota uno de los rasgos característicos de su comunicación: el humor. En la pieza audiovisual, los supuestos servicios secretos de Winamax "secuestran" al exjugador para someterlo a una peculiar prueba de acceso antes de incorporarlo al equipo de la conocida "W" roja.

De la creatividad en la pista a la estrategia en la mesa

La apuesta de Winamax se sustenta en la conexión entre las habilidades que llevaron a Ricardinho a convertirse en una leyenda del fútbol sala y las que exige el póker competitivo. La rapidez mental, la capacidad para interpretar situaciones complejas en cuestión de segundos o la toma de decisiones bajo presión son algunos de los argumentos que justifican esta asociación.

No es una relación improvisada. Según explica el propio exinternacional portugués, su vínculo con el póker comenzó hace años de manera recreativa gracias a Miguel Almeida, amigo y antiguo compañero, quien le introdujo en el juego online. Una afición que fue creciendo con el tiempo hasta desembocar en el acuerdo ahora anunciado.

Ricardinho, leyenda del fútbol sala, con la camiseta de Winamax. / WINAMAX

"Estoy muy ilusionado con esta alianza. Empecé jugando al póker de manera recreacional gracias a mi gran amigo y excompañero Miguel Almeida, quien me enseñó el juego online. Poco a poco la pasión fue creciendo hasta que nos pusimos en contacto con Winamax", señaló Ricardinho en el comunicado difundido por la empresa.

Aprender de Adrián Mateos y João Vieira

El portugués destacó además la posibilidad de compartir experiencia con algunos de los grandes referentes mundiales del póker que forman parte de la estructura de Winamax. Entre ellos se encuentran el español Adrián Mateos, considerado uno de los mejores jugadores del planeta, y su compatriota João Vieira. "Además, la marca cuenta con grandes referentes mundiales como Adrián Mateos y mi compatriota João Vieira y tener la oportunidad de aprender y competir junto a ellos sería un orgullo", añadió.

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La incorporación de Ricardinho supone un nuevo movimiento de Winamax para reforzar su presencia en España mediante figuras reconocidas del deporte. El portugués, que dejó una huella imborrable en la Liga Nacional de Fútbol Sala y en el panorama internacional, afronta ahora un desafío muy distinto, aunque con un elemento común respecto a sus años de competición: la necesidad de pensar más rápido que los demás.