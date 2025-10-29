Remontada de Palma Futsal para seguir vivos en Champions

El Illes Balears Palma Futsal remontó el tanto inicial del Etoile Lavalloise francés con los goles de Fabinho y Charuto (1-2) y salva el primer envite de la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League.

Etoile Lavalloise - Palma Futsal Champions League ETL 1 2 PAL Alineaciones Etoile Lavalloise Marquet; Guirio, El Mesrar, B. Bakkali y Mohammed. También jugaron Amiard, Dongmo, A. Bakkali, Kolski, Morice, Lutin, Megrous y Mouhoudine. Illes Balears Palma Futsal Barrón; Lin, Rivillos, Ernesto y Fabinho. También jugaron Dennis, Luan Muller, David Peña, Charuto, Lucas, Belorini, Machado, Maia y Alisson.

La mala dinámica que arrastraban los de Antonio Vadillo no se quedó en la puerta del pabellón, muy espesos en ataque y permitiendo muchas transiciones al cuadro francés, que pudo adelantarse en varias ocasiones desde el arranque.

No tardó mucho en hacerlo, puesto que Mouhoudine aprovechó un balón en la frontal del área para perfilarse y batir a Carlos Barrón, alimentando más si cabe las dudas de los mallorquines.

Rápida reacción

Reaccionaron los anfitriones, que pudieron empatar rápidamente si Fabinho no hubiese errado una pena máxima a los pocos minutos de verse por debajo en el marcador.

El brasileño tuvo la posibilidad de redimirse del error, y lo hizo. Nada más comenzar la segunda parte, un contragolpe desde el costado izquierda lo finalizó a la perfección para igualar rápidamente la contienda.

El partido se volvió muy parejo, con los dos equipos cerca del segundo tanto, pero fue el Palma Futsal el que lo logró finalmente gracias a una buena conducción de Charuto, que hizo lo que se espera de un futbolista de su talla: ser decisivo en los momentos importantes.

Tras minutos finales de sufrimiento, donde los franceses pudieron marcar el tanto del empate con un disparo al psote a falta de 10 segundos para el final, los pupilos de Vadillo lograron un triunfo balsámico que les pone en una posición favorable para, por lo menos, avanzar a la ronda Élite.

Los palmesanos jugarán este jueves su segundo partido ante el Chudrim checo a partir de las 19:30 horas, mientras que el Etoile Lavalloise se verá las caras contra el Semey kazajo a las 16:30 horas.