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UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE

Una remontada épica sitúa a Palma a una victoria de su cuarta Champions seguida

Los baleares forzaron la prórroga ante el Étoile lavalloise cuando perdían por 1-6 y pasaron a la final en los penaltis

Antonio Vadillo y sus jugadores celebran el pase a la final

Antonio Vadillo y sus jugadores celebran el pase a la final / PALMA FUTSAL

La historia de amor del Illes Balears Palma Futsal y la UEFA Futsal Champions League vivió este viernes una nueva edición en Pesaro en la segunda semifinal, con una clasificación heroica que parecía imposible en el minuto 18 con 1-6 en el marcador ante el Étoile lavalloise.

Illes Balears Palma Futsal - Étoile lavalloise (fútbol sala, UEFA Futsal Champions League), 08/05/2026

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE

6*
6
Alineaciones
ILLES BALEARS PALMA FUTSAL, 6*
(2+4+0+0): Dennis Cavalcanti (p.), Piqueras, Ernesto, Machado (1), Fabinho (3, 1p.) -cinco inicial-, Luan Muller (p.s.), Carlos Barrón (p.s.), Charuto (1), Lucão, David Peña, Deivão (1), Alisson y Lin.
ETOILE LAVALLOISE, 6
(6+0+0+0): Marquet (p.), Mouhoudine (1), Bakkali (1), Lutin (1), Mohammed -cinco inicial-, Bourdais (p.s.), Guirio (3), El Mesrar, Eliott Kolski, Morice, Tom Kolski y Megrous.
GOLES
0-1, Guirio (5:10); 0-2, Lutin (5:51); 1-2, Charuto (9:35); 1-3, Bakkali (13:25); 1-4, Guirio (14:36); 1-5, Guirio (16:14); 1-6, Mouhoudine (18:51); 2-6, Fabinho (19:45); 3-6, Machado (20:35); 4-6, Deivão (24:44); 5-6, Fabinho (31:36); 6-6, Fabinho, de penalti (35:38).
PENALTIS
Mouhoudine, gol (0-1); Fabinho, gol (1-1); Mohammed, gol (1-2); Ernesto, gol (2-2); Lutin, gol (2-3); Alisson, gol (3-3); Bakkali, gol (3-4); Lin, gol (4-4); Guirio, para Luan Muller; Piqueras, gol (5-4).
ÁRBITROS
Nicola Manzione (Italia) y Peter Nurse (Inglaterra). Mostraron tarjeta amarilla a Lucão (13:23), Fabinho (25:08) y Ernesto (28:10), del Illes Balears Palma Futsal.
INCIDENCIAS
Segunda semifinal de la UEFA Futsal Champions League disputado en el Pesaro Futsal Arena (Pesaro, Italia).

Tras 19 minutos caóticos en los que casi cada disparo del campeón de Francia acabó en la red, el tanto del brasileño Fabinho a 15 segundos del descanso dio alas a los insulares para acceder con épica a la final de este domingo la gran final contra el Sporting de Portugal en busca de su cuarto cetro europeo consecutivo.

Los lusos dejaron en la cuneta en la primera semifinal al Jimbee Cartagena de Duda, lastrado por la lesión del meta internacional español Chemi cuando estaba siendo el mejor jugador de su equipo. Los 'meloneros' tendrán que conformarse con luchar este domingo por la tercera plaza contra el Étoile lavalloise.

Los de Antonio Vadillo complican las opciones del Barça de disputar la próxima Champions, puesto que si revalidan su título en la Champions, lo acompañará en Europa tan solo el campeón de liga. La otra opción sería llegar a la final y enfrentarse ahí al Palma Futsal; en ese caso habría premio para el otro finalista.

El internacional francés Ouassini Guirio fue el protagonista de los primeros minutos, con una sensacional acción en la que fue más rápido que Lucão para firmar el 0-1 en el 5'. 41 segundos después, un fallo del exazulgrana David Peña permitió firmar el 0-2 a otro internacional francés, Nelson Lutin.

Poco a poco iban despertando los vigentes campeones y Charuto anotó el 1-2 en el 9' tras un rechace de Marquet a disparo de Lucão. Una vaselina de Piqueras acabó en un gol que anuló el VIR y Bakkali estableció el 1-3 en una falta que no logró atajar Dennis. Todo salía mal y Guirio marcó el 1-4 y el 1-5 (tras un error clamoroso del meta brasileño). Y Mohoudine hizo el 1-6.

El equipo agradece el apoyo a la afición desplazada a Pesaro

El equipo agradece el apoyo a la afición desplazada a Pesaro / PALMA FUTSAL

Cuando peor estaba todo, el 'genio' Fabinho sacó su fusil y estableció el 2-6 a 15 segundos del descanso. Vadillo leyó la cartilla a sus jugadores y, alternando a Luan Muller y a Carlos Barrón en la segunda parte, logró activar al Palma Futsal y Machado tan solo tardó 25 segundos en lograr el 3-6.

Deivão marcó el 4-6 y, tras un paradón de Luan Muller ante Mouhoudine, Fabinho hizo el 5-6 en el 32' con un gran chut. Charuto también estaba de dulce y provocó un penalti en el 36' que transformó Fabinho en su tercer tanto, el 6-6.

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El marcador no se movió tampoco en la prórroga y en los penaltis decidieron la parada de Luan Muller a Guirio y el gol de Piqueras. También marcó el veterano e insigne azulgrana Lin, un crack. No jugó otro ex del Barça, Mario Rivillos.

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