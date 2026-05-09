UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
Una remontada épica sitúa a Palma a una victoria de su cuarta Champions seguida
Los baleares forzaron la prórroga ante el Étoile lavalloise cuando perdían por 1-6 y pasaron a la final en los penaltis
La historia de amor del Illes Balears Palma Futsal y la UEFA Futsal Champions League vivió este viernes una nueva edición en Pesaro en la segunda semifinal, con una clasificación heroica que parecía imposible en el minuto 18 con 1-6 en el marcador ante el Étoile lavalloise.
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
PAL
ETO
|ILLES BALEARS PALMA FUTSAL, 6*
|(2+4+0+0): Dennis Cavalcanti (p.), Piqueras, Ernesto, Machado (1), Fabinho (3, 1p.) -cinco inicial-, Luan Muller (p.s.), Carlos Barrón (p.s.), Charuto (1), Lucão, David Peña, Deivão (1), Alisson y Lin.
|ETOILE LAVALLOISE, 6
|(6+0+0+0): Marquet (p.), Mouhoudine (1), Bakkali (1), Lutin (1), Mohammed -cinco inicial-, Bourdais (p.s.), Guirio (3), El Mesrar, Eliott Kolski, Morice, Tom Kolski y Megrous.
Tras 19 minutos caóticos en los que casi cada disparo del campeón de Francia acabó en la red, el tanto del brasileño Fabinho a 15 segundos del descanso dio alas a los insulares para acceder con épica a la final de este domingo la gran final contra el Sporting de Portugal en busca de su cuarto cetro europeo consecutivo.
Los lusos dejaron en la cuneta en la primera semifinal al Jimbee Cartagena de Duda, lastrado por la lesión del meta internacional español Chemi cuando estaba siendo el mejor jugador de su equipo. Los 'meloneros' tendrán que conformarse con luchar este domingo por la tercera plaza contra el Étoile lavalloise.
Los de Antonio Vadillo complican las opciones del Barça de disputar la próxima Champions, puesto que si revalidan su título en la Champions, lo acompañará en Europa tan solo el campeón de liga. La otra opción sería llegar a la final y enfrentarse ahí al Palma Futsal; en ese caso habría premio para el otro finalista.
El internacional francés Ouassini Guirio fue el protagonista de los primeros minutos, con una sensacional acción en la que fue más rápido que Lucão para firmar el 0-1 en el 5'. 41 segundos después, un fallo del exazulgrana David Peña permitió firmar el 0-2 a otro internacional francés, Nelson Lutin.
Poco a poco iban despertando los vigentes campeones y Charuto anotó el 1-2 en el 9' tras un rechace de Marquet a disparo de Lucão. Una vaselina de Piqueras acabó en un gol que anuló el VIR y Bakkali estableció el 1-3 en una falta que no logró atajar Dennis. Todo salía mal y Guirio marcó el 1-4 y el 1-5 (tras un error clamoroso del meta brasileño). Y Mohoudine hizo el 1-6.
Cuando peor estaba todo, el 'genio' Fabinho sacó su fusil y estableció el 2-6 a 15 segundos del descanso. Vadillo leyó la cartilla a sus jugadores y, alternando a Luan Muller y a Carlos Barrón en la segunda parte, logró activar al Palma Futsal y Machado tan solo tardó 25 segundos en lograr el 3-6.
Deivão marcó el 4-6 y, tras un paradón de Luan Muller ante Mouhoudine, Fabinho hizo el 5-6 en el 32' con un gran chut. Charuto también estaba de dulce y provocó un penalti en el 36' que transformó Fabinho en su tercer tanto, el 6-6.
El marcador no se movió tampoco en la prórroga y en los penaltis decidieron la parada de Luan Muller a Guirio y el gol de Piqueras. También marcó el veterano e insigne azulgrana Lin, un crack. No jugó otro ex del Barça, Mario Rivillos.
- Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea 'muy grave' en el vestuario del Real Madrid
- Salen a la luz los trapos sucios del Real Madrid: 'Algunos jugadores se hacían los dormidos en las sesiones tácticas de Xabi Alonso
- Última hora sobre la pelea Valverde - Tchouaméni, en directo: polémica en el vestuario del Real Madrid
- Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
- Lluvia de millones en primas por el título de LaLiga del Barça
- Comunicado oficial del Real Madrid ante la crisis en el vestuario
- Terremoto Vlahovic: planta a la Juve y espera al Barça
- Luis Enrique (55 años): 'Mis padres fueron y siguen siendo mi mayor ejemplo de lucha, trabajo y sacrificio por una familia