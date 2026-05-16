Así queda el cuadro de los Playoffs de la Primera División de Fútbol Sala

Concluida la fase regular de la Primera masculina de fútbol sala, llega el momento decisivo de la temporada. Ocho equipos pelearán por conquistar el trofeo más prestigioso del fútbol sala nacional en unos playoffs que prometen máxima igualdad. A partir de los días 28 y 29 de mayo, los ocho mejores clasificados de la liga regular iniciarán el camino hacia el título, cuya final está prevista para finales de junio.

El Barça, campeón de la fase regular, junto a ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior y Viña Albali Valdepeñas, serán los protagonistas de los playoffs por el campeonato de 2026.

Los cuartos de final se disputarán al mejor de tres encuentros. Los partidos de ida tendrán lugar los días 28 y 29 de mayo, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 31 de mayo y el 1 de junio. En caso de empate en la eliminatoria, el tercer y definitivo partido se celebraría entre los días 3 y 4 de junio.

ENFRENTAMIENTOS DE CUARTOS DE FINAL PLAYOFFS POR EL TÍTULO Barça (1º) - Viña Albali Valdepeñas (8º) ElPozo Murcia Costa Cálida (2º) - Jaén Paraíso Interior (7º) Illes Balears Palma Futsal (3º) - Quesos El Hidalgo Manzanares (6º) Jimbee Cartagena Costa Cálida (4º) - Movistar Inter (5º)

Las fechas de los playoffs por el título son las siguientes:

CUARTOS DE FINAL

Primer partido: 28/29 de mayo.

28/29 de mayo. Segundo partido : 31 de mayo / 1 de junio.

: 31 de mayo / 1 de junio. Tercer partido: 3/4 de junio (en caso de ser necesario).

SEMIFINALES

Primer partido : 6/7 de junio.

: 6/7 de junio. Segundo partido : 9/10 de junio.

: 9/10 de junio. Tercer partido: 12/13 de junio (en caso de ser necesario).

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