Primer objetivo conseguido para España en el Mundial de fútbol sala femenino: victoria y primeras de grupo

La selección española, una de las favoritas a hacerse con el título en el primer Mundial de la historia del fútbol sala femenino, consiguió el primer objetivo propuesto al asegurar la primera posición del Grupo B y el pase a cuartos tras una solvente victoria contra Colombia. España, campeona de los tres Europeos disputados hasta el momento, no encontró resistencia en un combinado cafetero que se desarmó tras el primer gol y se vio ahogada por el dominio de las españolas que encarrilaron la victoria con cuatro dianas en la primera parte (5-1).

España - Colombia (Mundial Fútbol Sala, 25-11-2025) Mundial Fútbol Sala ESP 5 1 COL Alineaciones España Elena González, Laura Córdoba, María Sanz, Irene Samper, Irene Córdoba - cinco inicial - Cristina garcia, Noelia Montoro, Dany Domingos, Cecilia Zarzuela, Ale de Paz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Antia Pérez y Marta López - Pardo. Colombia Allison Olave, Dann Rodríguez, Merlin Salcedo, Nicole Mancilla, Melissa Jaimes - cinco inicial - Paula Valencia, Karen Torres, Elizabeth Guerra, Isabella Mosquera, Alejandra Apraez, Angely Camargo, Dayana Rivera, Laura Bustos, Diana Celis.

Curiosamente, el partido coincidió con el 30 anoversario del debut de la selección española femenina de fútbol sala, un 25 de noviembre de 1995 en un amistoso contra Australia. Se esperaba un encuentro duro y trabajado en el PhilSports Arena de Manila, ante una selección de poderío físico, número 7 del ranking Mundial. Un duelo también con mucho en juego, ni más ni menos que la primera plaza del grupo, después de que ambas selecciones cerraran su primera jornada con victoria. Las de Clàudia Pons se impusieron en su debut a Tailandia con un contundente 5-2, mientras que Colombia hizo lo propio con Canadá, a la que superó por 2-0.

Con todo esto en mente, España saltó a pista con el guion claro y en apenas un minuto consiguió trenzar una jugada que se transformó en el primer tanto del partido. Una triangulación entre Maria Sanz, Laura Córdoba e Irene Samper acabó con un golazo de esta última por toda la escuadra.

Ese gol inicial hizo daño al combinado cafetero y dio lugar al dominio español sobre la pista. Situación que no desaprovecharon las españolas, muy serias en defensa, para asediar la portería rival y poner tierra de por medio en el marcador.

Vane Sotelo, que abrió la cuenta en el partido ante Tailandia, amplió la renta española poco después. La española aprovechó la asistencia de Laura Córdoba, y con un gran recorte dejó prácticamente sentada a su defensora. Sin apenas tiempo de reflexión, y tras un tiempo muerto de Roberto Bruno, Antía Pérez se estrenaba como goleadora en este campeonato con un lanzamiento raso ante el que nada pudo hacer la portera colombiana.

Dominio absoluto

Ahogadas en defensa, las jugadoras colombianas centraron todos sus esfuerzos en evitar recibir más goles antes del descanso, lo que se tradujo en una pobre producción ofensiva mientras las de Clàudia Pons no bajaban el pistón. El panorama se complicó aun más para las colombianas que se salvaron de una clara acción de penalti a cinco para el final. Tras una larga revisión, las colegiadas decidieron no mostrar tarjeta roja a Dayana Rivera, que se quedó con la amarilla.

En el doble penalti, Vane Sotelo no falló y con un trallazo dirigido anotó un gol más a la cuenta española, su segundo en el partido. Antes del descanso, Sotelo pudo hacer su quinto en una acción a balón parado aunque esta vez se topó con la resistencia de la guardameta Allison Olave.

El paso por vestuarios no surtió un efecto renovador para el combinado colombiano que continuaba sin ideas ni capacidad para romper la hegemonía española. Aun así en una jugada aislada llegó el gol para las de Roberto Bruno mientras una jugadora española estaba en el suelo. De nuevo, la jugada fue revisada a conciencia por las colegiadas que decidieron anular el tanto aunque pasaron por alto la acción sobre Laura Córdoba.

Sin cambios en el marcador, el partido se fue endureciendo, con más faltas y contacto. En medio de este momento de juego trabado, Irene Córdoba puso la sentencia definitiva con el quinto de la tarde a poco más de diez para el final. Colombia maquilló el marcador de la única manera posible, con un error de España. Un corner servido por Merlin Salcedo lo despejó Córdoba al fondo de la red. El combinado tricolor se creció por unos instantes pero las españolas aplacaron esa pequeña rebelión y aguantaron el resultado hasta el final.

España cerrará la fase de grupos este viernes 28 de noviembre a partir de las 13.30 horas contra Canadá.