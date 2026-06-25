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El Pozo - Barça, en directo: cuarto partido de la final de la Primera División de Fútbol Sala, hoy en vivo

Sigue en directo el cuarto partido de la final de la liga de fútbol sala con el Barça a un triunfo de ser campeón

Adolfo y Ligeiro pelean por una bola dividida

Adolfo y Ligeiro pelean por una bola dividida / DANI BARBEITO

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Última hora y resultado en vivo del partido entre El Pozo y el Barça de la final de la Primera División de fútbol sala.

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