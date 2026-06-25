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El Pozo - Barça, en directo: cuarto partido de la final de la Primera División de Fútbol Sala, hoy en vivo
Sigue en directo el cuarto partido de la final de la liga de fútbol sala con el Barça a un triunfo de ser campeón
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Última hora y resultado en vivo del partido entre El Pozo y el Barça de la final de la Primera División de fútbol sala.
Otro 'match ball'
Recordemos que el Barça ganó los dos primeros partidos de la serie en el Palau Blaugrana, pero perdió el tercer partido disputado en Murcia. Hoy tendrá otro 'match ball' para llevarse el trofeo liguero.
¡Bienvenidos!
¡Hola hola! El Pozo y Barça se miden esta tarde (19.30h) en el cuarto partido de la final de la Primera División de Fútbol Sala. Los azulgranas están a una sola victoria de levantar el trofeo liguero.
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