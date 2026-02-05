Portugal, el temible rival al que debe hacer frente España para volver a reinar en Europa

Portugal cumplió con su papel de favorita y superó a Francia en la semifinal del Europeo de Fútbol Sala pese a comenzar con un gol en contra, obra del azulgrana Touré. Diogo Santos, Tomás Paçó y el también jugador del Barça Erick, además de un gol en propia de Gueddoura, dieron la vuelta al marcador (1-4) para un combinado luso que avanza con paso firme hacia la triple corona.

Un rival recurrente

De la mano del actual seleccionador, Jorge Braz, Portugal se ha consolidado como una auténtica potencia Mundial, campeona de la Copa Mundial de Futsal 2021, además de los dos últimos europeos, el de 2022 superando a Rusia y el de 2018 precisamente tras una final contra España. Entonces el duelo tuvo los ingredientes posibles, con una prórroga incluida. Ricardinho adelantó a Portugal en el primer minuto del choque, pero Marc Tolrà empató para España antes del descanso. Ya en la segunda parte, Lin adelantó a la Roja en una jugada de estrategia, pero Bruno Coelho restableció las tablas en el 38'. En el último minuto el tiempo extra, el exazulgrana André Coelho hizo el definitivo 3-2 desde el doble penalti.

En 2022, antes de alcanzar la final contra Rusia, Portugal se cruzó también con España. Fue en semifinales, con remontada. La España de Fede Vidal se había adelantado con tantos de Raúl Gómez y Chino, pero los portugueses dieron la vuelta al fuelo con un gol de Bruno Coelho y un doblete de Zicky Té. El actual jugador del Sporting, pretendido por equipos de primera fila como el propio Barça, es uno de los grandes ausentes en este campeonato, del que se quedó fuera por una lesión.

La baja del jugador nacido en Guinea-Bisáu ha sido un contratiempo importante para su selección, pero Portugal cuenta en sus filas con talento más que suficiente para suplir la ausencia de una de sus grandes estrellas. Erick, André Coelho, el portero de ElPozo Edu o Bruno conforman un combinado de calidad que atrae las miradas de los grandes equipos europeos. Sin ir más lejos, el Barça, más allá de Zicky Té, tiene la vista puesta en otros dos activos del combinado portugués: Lúcio Jr y Diogo Santos.

Una escuadra que se ha convertido en el rival a batir para reinar en Europa. España, la selección con más títulos de campeona de Europa en sus vitrinas (con 7), aspira a recuperar una corona que conquistó en 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 y 2016.