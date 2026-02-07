Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona MallorcaTommy MarquésPróximo partido BarcelonaSevilla Girona suspendidoBarcelona SuperligaPartido suspendido Rayo VallecanoReal OviedoPichichi LaLigaClasificación Volta Comunitat ValencianaEtapa 5 Volta Comunitat ValencianaLista Barcelona ChampionsIvan Ljubicic AlcarazCian UijtdebroeksBaskonia-BarçaRival Barcelona CopaHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaVitor RoqueLesión Laia AleixandriJuegos Olímpicos InviernoCucurella Adama TraoréLesión Ter StegenCarolina MarínDónde ver Seis NacionesPasapalabraMinguella Camp Nou
instagramlinkedin
Directo SPORT

Directo SPORT

FÚTBOL SALA

Portugal - España: sigue en directo la final del Europeo de fútbol sala, hoy en vivo

Sigue en directo la final del Europeo masculino de fútbol sala entre Portugal y España, disputada en Eslovenia

España ya está en la final del Europeo

España ya está en la final del Europeo / SEFUTBOL

Arnau Montserrat

Sigue el minuto a minuto de la final entre Portugal y España del Europeo de fútbol sala 2026

Actualizar
Ver más

TEMAS