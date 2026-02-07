Directo SPORT
FÚTBOL SALA
Portugal - España: sigue en directo la final del Europeo de fútbol sala, hoy en vivo
Sigue en directo la final del Europeo masculino de fútbol sala entre Portugal y España, disputada en Eslovenia
Arnau Montserrat
Sigue el minuto a minuto de la final entre Portugal y España del Europeo de fútbol sala 2026
Portugal - EspañaFinal Europeo Futbol Sala | 2-2 9'
Minutos de transición en Eslovenia. Los de Jesús Velasco están intentando llegar a área rival, pero no lo consiguen con claridad. Portugal está siendo muy intensa en la presión tras pérdida.
Portugal - EspañaFinal Europeo Futbol Sala | 2-2 7'
Seguramente, en el segundo gol de Portugal, David podría haber estado más intenso y no dejarle girar.
Portugal - EspañaFinal Europeo Futbol Sala | 2-2 7'
¡Gooool de Portugaaal! Ruben Goís anota el empate, tras la salida de un córner. Recibió en el borde del área y con tan solo un giro, la puso en la escuadra.
España - Portugal Final Europeo Futbol Sala | 2-1 5'
¡Goooool de Portugaaaal! Afonso anota para la selección portuguesa. Recortan distancias en un tanto algo polémico porque Cecilio recibe un ligero empujón, pero no para pedir revisión.
España - Portugal Final Europeo Futbol Sala | 2-0 3'
Raya roba el balón en tres cuartos y cerca del área chuta cruzado con el interior. España se pone con dos goles de ventaje en tres minutos. Muy buen arranque de la Selección.
España - Portugal Final Europeo Futbol Sala | 2-0 3'
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAAAÑAAAAAAAA!
España - Portugal Final Europeo Futbol Sala | 1-0 2'
¡Gooooooooooool de Espaaaaañaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Antonio pone por delante a la Selección. Tras un saque de banda, juegan rápido con Antonio y este, chuta un latigazo, imparable para el guardameta de Portugal.
España - Portugal Final Europeo Futbol Sala | 0-0 2'
¡Paradón de Dídaaaaac!
España - Portugal Final Europeo Futbol Sala | 0-0 1'
Portugal ha salido con mucha intensidad y presionando a España.
España - Portugal Final Europeo Futbol Sala | 0-0 1'
¡Arranca la final del Europeeeeo!
