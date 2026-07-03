El pívot brasileño Fits rescinde su contrato con el Barça

El pívot brasileño Rafael Nogueira 'Fits' ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato que le vinculaba al Barça hasta el verano de 2027, según ha informado este viernes el club catalán.

El jugador paulista, que cumplió 34 años el pasado mayo, aterrizó en el conjunto azulgrana en el verano de 2024 como uno de los grandes fichajes del mercado, después de rescindir su contrato con el Movistar Inter y con la misión de relevar a Ferrao, que puso fin ese mismo verano a una etapa de diez temporadas en la capital catalana.

No obstante, su rendimiento ha quedado lejos de las expectativas generadas por su incorporación. Aunque ganó protagonismo en el tramo final de su segunda campaña, este último curso disputó 33 partidos y marcó únicamente seis goles.

Fits se despide del Barça con una Liga, conquistada hace unas semanas tras superar a ElPozo Murcia en la final, y una Copa Cataluña en su palmarés.

Su salida se produce después de que el club catalán haya cerrado el fichaje de su sustituto, el también pívot brasileño Higor de Souza, que llegará libre procedente del Benfica, donde ha firmado 59 goles en las tres últimas temporadas de la Liga Placard portuguesa.

De este modo, el brasileño se convierte en la tercera baja confirmada del Barça de cara a la próxima temporada, tras las ya anunciadas del ala portugués Erick Mendonça y del ala catalán Pol Pacheco.