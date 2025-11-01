Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
FÚTBOL SALA

El Palma Futsal se luce y gana su grupo de la Champions

El equipo balear supera al Manchester City como equipo con más partidos invicto entre fútbol y fútbol sala

El Palma Futsal celebra su victoria ante el Semey

El Palma Futsal celebra su victoria ante el Semey / @PalmaFutsal

EFE

Palma

El Illes Balears Palma Futsal estará entre los 16 mejores equipos de Europa tras clasificarse como primero de grupo en la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League tras ganar 7-4 al Semey, de Kazajistán.

Palma Futsal - Semey 01/11

UEFA Futsal Champions League

7
4
Alineaciones
Illes Balears Palma Futsal
Muller, Rivillos, Ernesto, Fabinho y Machado. También jugaron Dennis, Barrón, David Peña, Lin, Charuto, Lucas, Belorini, Mateus Maia y Alisson.
Semey
Kniess, Dedezinho, Yesenamanov, Gabriel Candido y Turegazin. También jugaron Higuita, Knaub, Daribay, Bruno Gomes, Abdumanapuly, Da Silva Farias, Rodriguinho, Marcelo y Gereykhanov.
Goles
1-0, m.2, Machado; 2-0, m.5, Gereykhanov (p.p.); 2-1, m.11, Marcelo; 3-1, m.11, Alisson; 3-2, m.13, Bruno Gomes; 4-2, m.13, Lin; 5-2, m.18, Alisson; 6-2, m.20, Alisson; 6-3, m.21, Marcelo; 7-3, m.31, Gabriel Candido; 7-4, m.33, Bruno Gomes.
Árbitro
Denys Kutsyi (Ucrania), Ivan Ivanov (Bulgaria), Sergejs Sacmans (Letonia). Amonestaron al futbolista local Fabinho (m.23) y al jugador visitante Gabriel Candido (m.35).
Incidencias
Partido correspondiente a la tercera jornada de la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League entre el Illes Balears Palma Futsal y el Semey en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix.

Con la clasificación en el bolsillo desde el jueves, por fin se recuperó la versión alegre en ataque de los pupilos de Vadillo, que se soltaron y marcaron seis goles en la primera mitad ante un Semey muy lejos de su mejor nivel.

Tres de esos goles fueron obra de Alisson Neves, quien ya había sumado dos tantos ante el Chrudim y cerró la primera fase con un rendimiento sensacional de cara a la portería rival.

Apenas tuvo opciones de remontada el elenco kazajo en la segunda parte, aunque nada más salir de vestuarios marcaron el tercer tanto, que ponía en alerta de no dormirse al anfitrión.

Sin embargo, un tanto en propia puerta de Gabriel Candido puso el punto y final a un encuentro donde el Palma Futsal superó el récord de la UEFA de racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota: 27, de momento.

