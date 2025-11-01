El Palma Futsal se luce y gana su grupo de la Champions

El Illes Balears Palma Futsal estará entre los 16 mejores equipos de Europa tras clasificarse como primero de grupo en la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League tras ganar 7-4 al Semey, de Kazajistán.

Palma Futsal - Semey 01/11 UEFA Futsal Champions League PAL 7 4 SEM Alineaciones Illes Balears Palma Futsal Muller, Rivillos, Ernesto, Fabinho y Machado. También jugaron Dennis, Barrón, David Peña, Lin, Charuto, Lucas, Belorini, Mateus Maia y Alisson. Semey Kniess, Dedezinho, Yesenamanov, Gabriel Candido y Turegazin. También jugaron Higuita, Knaub, Daribay, Bruno Gomes, Abdumanapuly, Da Silva Farias, Rodriguinho, Marcelo y Gereykhanov.

Con la clasificación en el bolsillo desde el jueves, por fin se recuperó la versión alegre en ataque de los pupilos de Vadillo, que se soltaron y marcaron seis goles en la primera mitad ante un Semey muy lejos de su mejor nivel.

Tres de esos goles fueron obra de Alisson Neves, quien ya había sumado dos tantos ante el Chrudim y cerró la primera fase con un rendimiento sensacional de cara a la portería rival.

Apenas tuvo opciones de remontada el elenco kazajo en la segunda parte, aunque nada más salir de vestuarios marcaron el tercer tanto, que ponía en alerta de no dormirse al anfitrión.

Sin embargo, un tanto en propia puerta de Gabriel Candido puso el punto y final a un encuentro donde el Palma Futsal superó el récord de la UEFA de racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota: 27, de momento.