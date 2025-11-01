FÚTBOL SALA
El Palma Futsal se luce y gana su grupo de la Champions
El equipo balear supera al Manchester City como equipo con más partidos invicto entre fútbol y fútbol sala
EFE
El Illes Balears Palma Futsal estará entre los 16 mejores equipos de Europa tras clasificarse como primero de grupo en la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League tras ganar 7-4 al Semey, de Kazajistán.
UEFA Futsal Champions League
PAL
SEM
|Illes Balears Palma Futsal
|Muller, Rivillos, Ernesto, Fabinho y Machado. También jugaron Dennis, Barrón, David Peña, Lin, Charuto, Lucas, Belorini, Mateus Maia y Alisson.
|Semey
|Kniess, Dedezinho, Yesenamanov, Gabriel Candido y Turegazin. También jugaron Higuita, Knaub, Daribay, Bruno Gomes, Abdumanapuly, Da Silva Farias, Rodriguinho, Marcelo y Gereykhanov.
Con la clasificación en el bolsillo desde el jueves, por fin se recuperó la versión alegre en ataque de los pupilos de Vadillo, que se soltaron y marcaron seis goles en la primera mitad ante un Semey muy lejos de su mejor nivel.
Tres de esos goles fueron obra de Alisson Neves, quien ya había sumado dos tantos ante el Chrudim y cerró la primera fase con un rendimiento sensacional de cara a la portería rival.
Apenas tuvo opciones de remontada el elenco kazajo en la segunda parte, aunque nada más salir de vestuarios marcaron el tercer tanto, que ponía en alerta de no dormirse al anfitrión.
Sin embargo, un tanto en propia puerta de Gabriel Candido puso el punto y final a un encuentro donde el Palma Futsal superó el récord de la UEFA de racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota: 27, de momento.
- Operación Barça' para Cole Palmer
- Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: 'No ha sido por ninguna infidelidad
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Oficial: El Barça vuelve al Spotify Camp Nou el 7 de noviembre
- ¿Otro Lamine es posible? El cambio que insinuó Flick en el Bernabéu
- Iker Casillas aclara los rumores sobre su relación con Ana Belén
- El nuevo Pedri está en Elche