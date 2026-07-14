Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Padre Lamine YamalA qué hora juega EspañaClasificación Tour de Francia hoyEtapa 11 Tour de FranciaAdeyemiJulián ÁlvarezAleksandre TopuriaAlcarazCaso NegreiraStanley UmudeCuadro MundialMundial 2026 hoyMercado de fichajesAbuela LaminePantalla gigante España FranciaLuis de la FuenteDembéléDónde juega EspañaFinal Mundial 2026Partidos gratis MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin

Fútbol Sala

El Palau Blaugrana será la sede de la Supercopa de fútbol sala

El Barça, campeón de la fase regular de liga, Jaén, ElPozo Murcia y Palma Futsal se medirán en el feudo blaugrana el 5 y 6 de septiembre por el primer título de la temporada

Los jugadores del Barça celebran un gol

Los jugadores del Barça celebran un gol / Dani Barbeito / SPO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Moreno

Cristina Moreno

La Supercopa de España 2026 se disputará en el Palau Blaugrana entre el 5 y el 6 de septiembre, apenas una semana antes de que comience la Liga Prime Futsal. El feudo azulgrana acogerá por primera en la historia esta competición que pondrá en liza a Barça, en calidad de campeón de la fase regular de la liga. El combinado de Javi Rodríguez acabó siendo campeón de liga tras imponerse a ElPozo Murcia Costa Cálida en una serie que se extendió hasta cuatro partidos.

El combinado murciano podría volver a cruzarse en el camino azulgrana en esta primera competición de la temporada, ya que será uno de los participantes como segundo clasificado de la fase regular. Jaén Paraíso Interior, campeón de la Copa de España y de la Copa del Rey; y el Illes Balears Palma Futsal, tercer clasificado de la competición liguera, completarán el cuadro de un torneo que pone en juego el primer título de la temporada 2026/2027. Desvelada la sede, próximamente se celebrará el sorteo del cuadro.

Imagen del Jaén - Barça de la final de la Copa de España

Imagen del Jaén - Barça de la final de la Copa de España / FCB FUTSAL

La gran ausencia en esta edición de la Supercopa será la del campeón de las últimas tres ediciones (2024, 2025 y 2026), Jimbee Cartagena Costa Cálida, que no podrá revalidar su título al no cumplir ninguno de los criterios deportivos establecidos para la clasificación. El combinado cartagenero cerró la fase regular en la cuarta posición pero quedó eliminado en cuartos de final del play-off por Movistar Inter.

El conjunto madrileño, que encabeza la lista de equipos con más títulos de la Supercopa de España de forma destacada con 16, tampoco estará presente al quedar eliminador por el Barça en la semifinal del play-off liguero. Por detrás de Movistas, con más títulos, aparece ElPozo Murcia, con seis, seguido del Barça, con cuatro (2013, 2019, 2022 y 2023) y Jimbee Cartagena (2024, 2025, 2026) y Caja Segovia (1998, 1999 y 2000), con tres.

Único precedente

El torneo se disputará en su formato habitual, con dos semifinales y una final, todas ellas en el Palau Blaugrana que ejercerá como escenario único para esta competición. Un hecho histórico para la pista azulgrana, que nunca había albergado una fase final de la Supercopa de España de fútbol sala masculina.

Noticias relacionadas y más

Antes de esta edición, tan solo hay un precedente, el de 2013, cuando la Supercopa se decidió en un formato distinto, con una eliminatoria a ida y vuelta. Entonces, el Barça se impuso en Murcia ante ElPozo (1-0) y empató después en casa en un frenético partido (5-5) para conquistar la primera Supercopa de la historia de la sección.

Nuevo formato

Con el estreno del nuevo formato liguero, los criterios de selección para la Supercopa de España de cara la próxima temporada serán también distintos. Para la 2027/2028 se clasificarán:

  1. el campeón de la temporada
  2. el campeón del Torneo Apertura
  3. el campeón del Torneo Clausura
  4. el campeón de la Copa de España

En caso de que algún equipo obtenga más de una de estas plazas, la clasificación se completará con los conjuntos que hayan sumado más puntos entre los torneos Apertura y Clausura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL