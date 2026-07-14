El Palau Blaugrana será la sede de la Supercopa de fútbol sala

La Supercopa de España 2026 se disputará en el Palau Blaugrana entre el 5 y el 6 de septiembre, apenas una semana antes de que comience la Liga Prime Futsal. El feudo azulgrana acogerá por primera en la historia esta competición que pondrá en liza a Barça, en calidad de campeón de la fase regular de la liga. El combinado de Javi Rodríguez acabó siendo campeón de liga tras imponerse a ElPozo Murcia Costa Cálida en una serie que se extendió hasta cuatro partidos.

El combinado murciano podría volver a cruzarse en el camino azulgrana en esta primera competición de la temporada, ya que será uno de los participantes como segundo clasificado de la fase regular. Jaén Paraíso Interior, campeón de la Copa de España y de la Copa del Rey; y el Illes Balears Palma Futsal, tercer clasificado de la competición liguera, completarán el cuadro de un torneo que pone en juego el primer título de la temporada 2026/2027. Desvelada la sede, próximamente se celebrará el sorteo del cuadro.

Imagen del Jaén - Barça de la final de la Copa de España / FCB FUTSAL

La gran ausencia en esta edición de la Supercopa será la del campeón de las últimas tres ediciones (2024, 2025 y 2026), Jimbee Cartagena Costa Cálida, que no podrá revalidar su título al no cumplir ninguno de los criterios deportivos establecidos para la clasificación. El combinado cartagenero cerró la fase regular en la cuarta posición pero quedó eliminado en cuartos de final del play-off por Movistar Inter.

El conjunto madrileño, que encabeza la lista de equipos con más títulos de la Supercopa de España de forma destacada con 16, tampoco estará presente al quedar eliminador por el Barça en la semifinal del play-off liguero. Por detrás de Movistas, con más títulos, aparece ElPozo Murcia, con seis, seguido del Barça, con cuatro (2013, 2019, 2022 y 2023) y Jimbee Cartagena (2024, 2025, 2026) y Caja Segovia (1998, 1999 y 2000), con tres.

Único precedente

El torneo se disputará en su formato habitual, con dos semifinales y una final, todas ellas en el Palau Blaugrana que ejercerá como escenario único para esta competición. Un hecho histórico para la pista azulgrana, que nunca había albergado una fase final de la Supercopa de España de fútbol sala masculina.

Antes de esta edición, tan solo hay un precedente, el de 2013, cuando la Supercopa se decidió en un formato distinto, con una eliminatoria a ida y vuelta. Entonces, el Barça se impuso en Murcia ante ElPozo (1-0) y empató después en casa en un frenético partido (5-5) para conquistar la primera Supercopa de la historia de la sección.