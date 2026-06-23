Oficial: Luciano Gauna, cinco meses de baja

A unas pocas horas del arranque del cuarto partido de la serie final del play-off contra ElPozo Murcia Costa Cálida el Barça ha confirmado la baja de Luciano Gauna. El argentino, como ya avanzó SPORT, sufrió una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y ha tenido que pasar por quirófano y según informó el club estará fuera de juego durante los próximos cinco meses, por lo que no participará en lo que resta de esta eliminatoria por el título.

"El jugador del primer equipo de Fútbol Sala, Luciano Gauna, ha sido intervenido quirúrgicamente de manera satisfactoria este martes por la tarde de la rotura del ligamente de la rodilla derecha. La operación ha estado a cargo del doctor Jordi Puigdellívol, de los servicios médicos del club en el Hospital de Barcelona. El tiempo estimado de recuperación será de unos cinco meses", informó el Barça en su comunicado.

Desafortunada lesión de Gauna / Dani Barbeito

Gauna se lesionó durante la primera mitad del tercer duelo del play-off disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia. Tras ser atendido por los servicios médicos no volvió al parquet en lo que restaba de partido.

La baja del argentino supone un duro golpe para Javi Rodríguez que pierde a un efectivo importante para este tramo final del curso con el título de liga en juego. Los azulgranas afrontan el primer partido en suelo murciano después de ganar los dos primeros partidos de la serie en el Palau, el primero en la tanda de penaltis y el segundo por un contundente 6-1.

Para este tercer encuentro, en el Barça también son baja el canterano Pol Pacheco y el argentino Lucas Granda, mientras que ElPozo perdió en el Palau a los brasileños Marcel (uno de sus mejores jugadores) y Ricardinho. La buena noticia para Javi Rodríguez es que podrá contar con Pito, que se perdió el segundo duelo por la roja directa que vio en el estreno de la eliminatoria.