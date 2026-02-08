FÚTBOL SALA
El octavo título de la selección española masculina se suma al reinado femenino
El equipo dirigido por Jesús Velasco recuperó el trono una década después, rompiendo además la racha de 16 partidos sin perder de Portugal
EFE
El fútbol sala español vuelve a situarse en la cima continental con un doble impulso que confirma la fortaleza de su modelo. La reciente conquista del Europeo masculino tras la victoria ante Portugal (3-5) y el vigente título femenino logrado en 2023 reflejan un momento de madurez competitiva y renovación generacional que consolida a España como referencia en Europa.
El equipo dirigido por Jesús Velasco ha recuperado el trono una década después, rompiendo además la racha de 16 partidos sin perder de Portugal en fases finales. El octavo entorchado continental llega tras un torneo impecable: seis triunfos, dominio del juego y una notable capacidad para imponer ritmo y personalidad sin verse nunca por detrás en el marcador.
La mezcla entre experiencia y juventud ha permitido a la selección masculina recuperar su identidad histórica basada en la presión alta, la circulación rápida y la eficacia en momentos decisivos.
En paralelo, la selección femenina mantiene un crecimiento constante que refuerza la estructura global del fútbol sala nacional. Campeona de Europa en Hungría en 2023, su tercer título, y medalla de bronce en el primer Mundial disputado en Filipinas, el combinado femenino afronta ahora el reto de defender corona en 2027, con la fase de clasificación prevista para octubre.
Su evolución competitiva y la ampliación de la base de jugadoras evidencian el impacto del trabajo formativo y el impulso institucional.
El éxito simultáneo de ambas selecciones confirma la solidez de un sistema que, desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), "apuesta por la tecnificación, la continuidad en los proyectos y la proyección internacional".
