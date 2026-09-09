La nueva Liga Prime Futsal alza el telón con el Barça como defensor del título

El Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid) aocgió este miércoles la puesta de largo de la nueva Liga Prime Futsal, con la participación de los 16 clubes que empezarán a luchar por el título desde el próximo viernes 11.

En presencia, entre otros, de los seleccionadores absolutos masculino y femenino, Jesús Velasco y Claudia Pons, respectivamente, la competición presentó sus novedades después de la reciente consecución del título de la Supercopa de España por parte de ElPozo Murcia Costa Cálida frente al Barcelona, vigente campeón de Liga.

Los jugadores durante el evento / RFEF

"La apuesta de la Real Federación Española por el fútbol sala es firme y decidida. Tenemos ilusión y creemos en el trabajo de clubes, jugadores y entrenadores. No vamos a descansar hasta llevar al fútbol sala a las cotas más altas", afirmó el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, durante el evento.

Nuevo formato

El acto sirvió además para desarrollar el nuevo formato que estrena la Liga esta temporada, con el Torneo Apertura, el Torneo Clausura y los play-off, que decidirán el campeón de la temporada. Tan solo ocho equipos optarán a esa ronda final: los dos primeros clasificados del Torneo Apertura y los dos primeros del Torneo Clausura conseguirán el billete directo. Además, los cuatro equipos (o más si los anteriores coinciden) que más puntos sumen entre las dos competiciones completarán los play-off.

El Barça estuvo representando en la gala por Antonio Pérez, uno de los grandes artífices del éxito del curso pasado; acompañado del coordinador deportivo Jordi Torras. El combinado de Javi Rodríguez, que defiende título, debutará el sábado en el Pabellón Virgen de la Cabeza contra el Valdepeñas (18.30 horas).

Ante una amplia representación de los clubes participantes y responsables federativos de fútbol sala, como su general manager, Mario Hernando, y los presidentes de los comités de árbitros y entrenadores, Álvaro Cid e Iván Cancela, respectivamente, se presentó también la nueva sintonía de la Liga creada por el músico Miqui Puig.

La competición podrá seguirse a través de RTVE, DAZN y Canal Gol Brasil.