Nico Ordoqui, capitán del Peñarol, antes de la Copa Intercontinental: "Jugar una final del mundo es algo único"

El Peñarol está disfrutando de la Copa Intercontinental. Quieren sorprender al Palma Futsal este viernes en el Palau d'Esports de Son Moix y quieren que llegue cuanto antes el inicio del encuentro. "Estamos un poco ansiosos. Deseando que llegue, pero disfrutando de cada día y cada momento. Estar aquí y jugar una final del mundo es algo único. Se trata de disfrutar con lo que eso conlleva", señala Nico Ordoqui, el capitán del equipo uruguayo.

Al conjunto charrúa lo apoyarán más de mil hinchas, algunos han viajado desde Sudamérica. "Es un orgullo. Va a ser una fiesta y algo único que no se da todos los días", apunta.

El Peñarol llega con una preparación justa porque todavía no ha arrancado la competición nacional. "Es verdad que llevamos tiempo sin jugar, pero por suerte sí lo hicimos antes de viajar y ahora trataremos de ajustar detalles", asegura.

Ordoqui vaticina que será un encuentro complicado contra los pupilos de Vadillo. "Vamos a tratar de disfrutarlo. Es un premio a este equipo que viene trabajando tantos años para estar aquí. Los estamos estudiando, el Palma es el mejor equipo del mundo. Va a ser durísimo es un partido y estamos trabajando en nuestras virtudes y en los defectos de ellos", reconoce.

El presidente del club, Marcelo Solomita, reivindica el éxito que han conseguido pudiendo jugar la final de la Copa Intercontinental este viernes: "Es un gran privilegio. Es un honor y un orgullo para nosotros. Que es fruto de haber ganado una Copa Libertadores, que es la primera que ha conseguido Uruguay. Estamos muy contentos y encarando esto con mucho compromiso y de la mejor manera".

Sobre su afición, Solomita ha tenido palabras de agradecimiento: "El aficionado del equipo es muy pasional y muy seguidor. El uruguayo es así y tener el apoyo y el aliento de nuestra gente es muy importante. Sabemos cómo son y que van a estar todo el partido cantando. Nos pone muy contentos que la gente agotara las entradas y luego pedimos más. Es un privilegio estar aquí y disfrutar de esta bonita experiencia".