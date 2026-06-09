FÚTBOL SALA
Movistar Inter-Barça: primer 'match ball' con doble premio para los azulgranas
El equipo azulgrana afronta el duelo con la posibilidad de alcanzar la final y certificar su regreso a la Champions League
El Barça afronta este martes una oportunidad inmejorable para cerrar su clasificación para la final de la Liga. Los de Javi Rodríguez visitan al Movistar Inter en el Pabellón Jorge Garbajosa (21:00 horas) para disputar el segundo encuentro de la semifinal del Play-off por el título.
El conjunto azulgrana llega con ventaja en la eliminatoria después de imponerse por 4-3 el pasado sábado en el Palau Blaugrana en el primer partido de la serie. Un nuevo triunfo permitiría al Barça sellar su pase a la final y, además, asegurar su regreso a la Champions League la próxima temporada.
En la previa del encuentro, Javi Rodríguez destacó la necesidad de mejorar algunos aspectos respecto al primer duelo. "Tenemos que corregir algunas cosas de cara a este segundo partido. El equipo está bien y tendremos que hacer un partido serio para conseguir el segundo punto y lograr uno de los grandes objetivos de la temporada, que es volver a Europa la próxima temporada", señaló el técnico.
Para la cita en Torrejón de Ardoz, el Barça mantiene las bajas de Pol Pacheco, Adolfo y Lucas Granda. La convocatoria está formada por Matheus, Joel Miñano, Joao Victor, Antonio, Pito, M. Touré, Catela, E. Martel, Sergio, Erick, Fits, Dídac, Gauna y Miquel Feixas.
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