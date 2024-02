Lozano: "Deseaba que mi última imagen como jugador no fuese una lesión"

El capitán del Barça, Sergio Lozano, que este miércoles reaparecerá en la pista del Viña Albali Valdepeñas después de diez meses de baja por una grave lesión de rodilla, explicó que quiere ser él quien decida cuándo se retira del fútbol sala.

"Deseaba que mi última imagen como jugador de fútbol sala no fuese una lesión. Quiero decidir cuándo (retirarme). No sé si será dentro de unos meses, dentro de un año o dentro de dos, pero quiero poder escoger yo", afirmó el internacional español en una entrevista a los medios de comunicación del club catalán.

Lozano, de 35 años, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado 1 de abril en las semifinales de la Copa del Rey contra el Mallorca Palma Futsal. "Sabía que me había roto, pero tenía claro que si existía la posibilidad de que fuese mi último partido, no quería salir en camilla", recordó.

Pero tras sufrir la cuarta lesión grave de su carrera en la rodilla derecha, el 'Búfalo', que acaba contrato este verano, tenía claro que en su cabeza "no entraba" la opción de retirarse: "Desde el primer momento dije que, si todo iba bien y tenía buenas sensaciones, quería volver a intentarlo".

"El doctor me dijo que, si fuera yo, no volvería a jugar, ya que me arriesgaba a tener secuelas importantes, incluso a poder quedar cojo o a no poder llevar una vida normal. Sé lo que estoy poniendo sobre la mesa, pero mi corazón dice que quiere seguir jugando al fútbol sala", confesó.

Lozano, que se considera "una persona mentalmente bastante fuerte", contó que tuvo "una aceptación muy rápida de la lesión", pero sintió "muchísimo dolor" en el primer mes y vivió "una montaña rusa" durante el proceso de recuperación, en el que ha sido "cauto" porque su objetivo era volver sin importar la fecha.

"Los precedentes me han ayudado a saber qué me va a pasar, qué fases me voy a encontrar y qué molestias o dolores voy a tener", detalló el ala del Barça, quien aseguró no tener "miedo" de volver a lesionarse y expresó su agradecimiento tanto al doctor que le ha operado, Joan Carles Monllau, como al club azulgrana.

"Amo esto. Es lo que he hecho toda mi vida, es lo que me hace feliz y me llena de orgullo, por lo que lucho cada día. Mi mujer a veces me dice: 'Sergio, lo has hecho todo, no necesitas más'. Pero renunciar a lo que más te gusta es muy difícil. Quiero volver a jugar y a disfrutar. Para mí eso será la victoria", resumió.