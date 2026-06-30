FÚTBOL SALA
La Liga Prime Futsal se reinventa: así será el nuevo modelo competitivo de la temporada 2026/27
El fútbol sala español inicia una transformación total con dos torneos, nuevos playoffs y una Copa unificada
La Asamblea General de la RFEF ha aprobado el nuevo sistema competitivo que regirá la Liga Prime Futsal a partir de la temporada 2026/27. Tras cuatro décadas de liga regular tradicional, el fútbol sala español inicia una etapa inédita con un formato que multiplica los títulos en juego y redistribuye los focos de interés a lo largo del curso.
La temporada arrancará en septiembre con la Supercopa de España y, desde ese momento, el calendario quedará dividido en dos torneos independientes: Apertura y Clausura.
Torneo de Apertura y Torneo de Clausura
La gran novedad es la creación de dos competiciones completas dentro de la misma temporada:
- Apertura, de septiembre a diciembre: 15 jornadas, todos contra todos, y un primer campeón.
- Clausura, de enero a mayo: 15 jornadas con idéntico formato y un segundo campeón.
Cada equipo disputará siete u ocho partidos como local, y ambos torneos tendrán entidad propia, con título oficial y clasificación independiente.
Playoffs: así se decidirá el campeón de la temporada
Una vez finalizados Apertura y Clausura, llegará el turno de los playoffs, que mantendrán el formato de ocho participantes pero con criterios renovados:
- Los dos mejores del Torneo de Apertura.
- Los dos mejores del Torneo de Clausura.
- Los cuatro equipos con más puntos acumulados entre ambos torneos (o más si hay coincidencias entre los clasificados directos).
Las tres rondas -cuartos, semifinales y final- se disputarán al mejor de tres partidos, y el vencedor será el campeón de la temporada.
Champions League: un sistema condicionado por el campeón europeo
La asignación de plazas para la UEFA Futsal Champions League dependerá de si el campeón continental es español o no.
Si el campeón de Europa es español
- España tendrá una sola plaza.
- Será para el campeón de la temporada.
- Si coincide con el campeón europeo, la plaza será para el equipo con más puntos entre Apertura y Clausura.
- Si también coincide, la plaza será para el finalista de la temporada.
Si el campeón de Europa NO es español
- España dispondrá de dos plazas.
- Una para el campeón de la temporada.
- Otra para el equipo con más puntos acumulados entre Apertura y Clausura.
- Si coinciden, la segunda plaza será para el finalista de la temporada.
Descenso: máxima exigencia durante todo el curso
Los dos equipos que menos puntos sumen entre los torneos de Apertura y Clausura descenderán a Segunda División.
La regularidad será determinante: no habrá margen para errores prolongados.
Copa de España SM El Rey: una competición unificada y con 96 equipos
La otra gran transformación llega con la fusión de la Copa de España y la Copa del Rey en un único torneo: la Copa de España SM El Rey, que reunirá 96 equipos y coronará a su campeón en marzo.
Clasificación para la fase final (8 equipos)
- 6 plazas para los seis primeros del Torneo de Apertura.
- 2 plazas para un camino alternativo que incluirá:
- 36 equipos de Segunda B.
- 30 equipos de Tercera.
- Los clubes de Segunda División.
- Los equipos de Liga Prime Futsal, que entrarán en las tres últimas rondas.
Este nuevo formato amplía la participación, democratiza el acceso y convierte la Copa en un evento nacional de gran dimensión.
Una revolución consensuada entre clubes y federación
El proyecto, conocido como "Revolución Futsal", ha sido diseñado con la implicación directa de los clubes de Primera. La intención es clara: incrementar los focos de interés, multiplicar los títulos en juego y consolidar el crecimiento del seguimiento del fútbol sala en España.
La temporada 2026/27 no será solo un cambio de formato, sino un cambio de paradigma.
El fútbol sala español abandona su estructura histórica para abrazar un modelo más dinámico, más competitivo y más atractivo para clubes, jugadores y aficionados.
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