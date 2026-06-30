La Liga Prime Futsal se reinventa: así será el nuevo modelo competitivo de la temporada 2026/27

La Asamblea General de la RFEF ha aprobado el nuevo sistema competitivo que regirá la Liga Prime Futsal a partir de la temporada 2026/27. Tras cuatro décadas de liga regular tradicional, el fútbol sala español inicia una etapa inédita con un formato que multiplica los títulos en juego y redistribuye los focos de interés a lo largo del curso.

La temporada arrancará en septiembre con la Supercopa de España y, desde ese momento, el calendario quedará dividido en dos torneos independientes: Apertura y Clausura.

Torneo de Apertura y Torneo de Clausura

La gran novedad es la creación de dos competiciones completas dentro de la misma temporada:

Apertura, de septiembre a diciembre: 15 jornadas, todos contra todos, y un primer campeón.

15 jornadas, todos contra todos, y un primer campeón. Clausura, de enero a mayo: 15 jornadas con idéntico formato y un segundo campeón.

Cada equipo disputará siete u ocho partidos como local, y ambos torneos tendrán entidad propia, con título oficial y clasificación independiente.

Playoffs: así se decidirá el campeón de la temporada

Una vez finalizados Apertura y Clausura, llegará el turno de los playoffs, que mantendrán el formato de ocho participantes pero con criterios renovados:

Los dos mejores del Torneo de Apertura .

. Los dos mejores del Torneo de Clausura .

. Los cuatro equipos con más puntos acumulados entre ambos torneos (o más si hay coincidencias entre los clasificados directos).

Las tres rondas -cuartos, semifinales y final- se disputarán al mejor de tres partidos, y el vencedor será el campeón de la temporada.

Champions League: un sistema condicionado por el campeón europeo

La asignación de plazas para la UEFA Futsal Champions League dependerá de si el campeón continental es español o no.

Si el campeón de Europa es español

España tendrá una sola plaza .

. Será para el campeón de la temporada .

. Si coincide con el campeón europeo, la plaza será para el equipo con más puntos entre Apertura y Clausura .

. Si también coincide, la plaza será para el finalista de la temporada.

Si el campeón de Europa NO es español

España dispondrá de dos plazas .

. Una para el campeón de la temporada .

. Otra para el equipo con más puntos acumulados entre Apertura y Clausura.

entre Apertura y Clausura. Si coinciden, la segunda plaza será para el finalista de la temporada.

Descenso: máxima exigencia durante todo el curso

Los dos equipos que menos puntos sumen entre los torneos de Apertura y Clausura descenderán a Segunda División.

La regularidad será determinante: no habrá margen para errores prolongados.

Copa de España SM El Rey: una competición unificada y con 96 equipos

La otra gran transformación llega con la fusión de la Copa de España y la Copa del Rey en un único torneo: la Copa de España SM El Rey, que reunirá 96 equipos y coronará a su campeón en marzo.

Clasificación para la fase final (8 equipos)

6 plazas para los seis primeros del Torneo de Apertura .

para los . 2 plazas para un camino alternativo que incluirá:

para un camino alternativo que incluirá: 36 equipos de Segunda B.

30 equipos de Tercera.

Los clubes de Segunda División.

Los equipos de Liga Prime Futsal, que entrarán en las tres últimas rondas.

Este nuevo formato amplía la participación, democratiza el acceso y convierte la Copa en un evento nacional de gran dimensión.

Una revolución consensuada entre clubes y federación

El proyecto, conocido como "Revolución Futsal", ha sido diseñado con la implicación directa de los clubes de Primera. La intención es clara: incrementar los focos de interés, multiplicar los títulos en juego y consolidar el crecimiento del seguimiento del fútbol sala en España.

La temporada 2026/27 no será solo un cambio de formato, sino un cambio de paradigma.

El fútbol sala español abandona su estructura histórica para abrazar un modelo más dinámico, más competitivo y más atractivo para clubes, jugadores y aficionados.