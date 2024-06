El Jimbee Cartagena hace historia: ¡campeón y... directo a Europa!

El Jimbee Cartagena ha conquistado este domingo el primer título liguero de su historia al imponerse en el cuarto duelo de la final por 5-2 a ElPozo Murcia. Supuso el tercer triunfo en los para los de Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda', quien ya logró cuatro entorchados como técnico de los murcianos y disputarán la próxima Champions junto al Mallorca Palma Futsal.

Jimbee Cartagena - ElPozo Murcia (fútbol sala, final Liga), 23/06/2024 PRIMERA DIVISIÓN CAR 5 2 ELP Alineaciones JIMBEE CARTAGENA, 5 (0+5): Chemi (p.), Tomaz, Lucâo (1), Mellado, Waltinho (1) -cinco inicial-, Bebe (1), Jesús, Motta (2, 1p.), Saura, Pablo Ramírez, Javi Mínguez y Darío. ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 2 (0+2): Edu (p.), Marcel, Niyazov, Gadeia (1), Rafa Santos -cinco inicial-, Felipe Valerio, Esteban, David Álvarez, Marlon, Ricardo y Eric Pérez.

Los dos goles del brasileño Motta y los que hicieron sus compatriotas Waltinho y Lucao más Bebe desataron la euforia. Las dos victorias por 1-2 Murcia y la esta tercera encumbran a los 'meloneros' mientras su gran rival regional cierra otra temporada en blanco y acumula ya siete años sin títulos nacionales.

En un Palacio de los Deportes de Cartagena a reventar, con más de 5.000 espectadores en las gradas, la mayor efectividad de los de casa marcó la diferencia pues los visitantes estrellaron hasta cuatro balones en los postes en un partido que vivió un final apoteósico de los campeones.

Marlon dispuso de la primera oportunidad con un chut al poste derecho al borde del 4'. Poco después la revisión determinó que el gol de Pablo Ramírez no era válido porque el balón, en un tiro justo anterior de Jesús Izquierdo, había salido por la línea de fondo. Edu Sousa le negó el 1-0 Bebe y a Mellado, lo mismo que hizo Chemi con Gadeia en tiros lejanos.

Al poste de Marlon se sumaron otros dos en ese periodo. Felipe Valerio y Gadeia rozaron el gol pero la madera impidió en ambos casos la celebración charcutera. Al descanso se llegó sin alteración en el electrónico del Palacio y, eso sí, con Edu Sousa debiendo intervenir ante Motta y Lucao y Chemi haciéndolo frente a Felipe Valerio.

Tras el intermedio los de Duda parecieron salir con más brío y dispusieron de una buena ocasión por mediación de Mellado. Tras varias intervenciones de Chemi, una acción brillante de Bebe supuso el 1-0. El ex de ElPozo recibió el balón de Javi Mínguez y batió a Edu a la media vuelta. Los 'charcuteros' lo acusaron y apenas de dos minutos después un pase de Tomaz lo aprovechó Motta para anotar el 2-0.

La diferencia de efectividad estaba marcando el resultado de la final -Marcel estrelló el cuarto tiro de los suyos- y el resto lo hacía Chemi. ElPozo no dejó de intentarlo ante un rival muy ordenado e intenso en defensa. Los visitantes, con Niyazov como portero jugador, recortaron distancias con un gol de Gadeia a falta de 4:53. Chemi impidió el empate del brasileño y ahí un penalti forzado por Mellado -lo trabó Edu Sousa- y señalado tras consulta en la pantalla pareció ser la sentencia. Motta no falló desde los seis metros y puso el 3-1 a 1:05 del final.

A 34 segundos Tomaz, en propia puerta, al intentar interceptar un envío de Rafa Santos, dio lugar al 3-2, pero tan sólo nueve segundos después Waltinho, tras una extraordinaria jugada de Lucao, hizo el cuarto tanto cartagenero. Ahora sí. Hubo un quinto gol del Jimbee, que firmó el propio Lucao desde su pista y aprovechando que la portería rival estaba vacía.

La fiesta fue rojiblanca en una final entre los dos representantes murcianos en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Jesús Izquierdo, como capitán, levantó ese tan ansiado trofeo para un club que apostó decididamente por ser grande. El Jimbee Cartagena sucede en el palmarés al Barça, que había ganado los tres entorchados anteriores.