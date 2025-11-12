¡El Jaén FS tiene que cambiar la fecha de su partido ante el Jimbee por no disponer de pista!

El partido Jaén Paraíso Interior-Jimbee Cartagena, correspondiente a la décima jornada de Liga de Primera División, se disputará finalmente el domingo 16 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Olivo Arena, en vez del sábado a la misma hora, debido a que la instalación está ocupada, según aprobó el juez único de la Real Federación Española de Fútbol.

El encuentro estaba inicialmente programado para el sábado 15 de noviembre, pero el club se ha visto obligado a modificar la fecha debido a la celebración del Campeonato de España cadete, júnior y sub 21 de Kárate, previsto en el mismo recinto entre los días 14 y 16 del presente mes.

Ante esta situación, la entidad jiennense valoró la posibilidad de disputar el encuentro en el Palacio de Deportes de Granada o en su pabellón alternativo, La Salobreja, pero finalmente, tras las gestiones realizadas con la RFEF, LaLiga Plus y los clubes Jimbee Cartagena Costa Cálida y Viña Albali Valdepeñas, se autorizó el cambio de fecha para mantener el partido en el Olivo Arena.

El club agradeció la predisposición y colaboración de todas las partes implicadas, destacando que el objetivo principal era garantizar la presencia de la “marea amarilla”, su afición, en un encuentro importante de la temporada.

“Han sido semanas de mucho trabajo para asegurar que nuestra afición pueda disfrutar del partido en casa. Agradecemos el compromiso de todos los que han hecho posible esta solución”, señalaron desde la entidad amarilla en un comunicado.

El Jaén Paraíso Interior FS confía en que el cambio permitirá mantener el ambiente habitual en el Olivo Arena y aprovechar el impulso de su afición para sumar tres nuevos puntos en su camino hacia los objetivos de la temporada, el primero disputar la Copa de España.