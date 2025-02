Gus, internacional con España a los 45 años: “Estoy en un globo”

Se llama Gustavo Pérez Segura, Gus deportivamente, y es de un pueblecito de Toledo, Lillo. Es portero del Peñíscola, que está siendo la revelación de Primera División y mucha culpa la tiene él, un trotamundos del fútbol sala que ha llamado la atención del seleccionador Jesús Velasco. Lo ha convocado para los partidos de clasificación de la Eurocopa ante Letonia y Lituania. Hasta aquí todo normal, pero hay un dato que llama la atención, Gus tiene 45 años lo que no impide que sea clave en su equipo. Y ya saben que en fútbol sala el que tiene un portero tiene un tesoro y España ya tiene el suyo.

Nunca es tarde si la dicha es buena

Claro, esto es así. No me lo esperaba de ninguna de las maneras, pero es genial que Jesús Velasco no tenga en cuenta el DNI y sí los méritos deportivos. La verdad es que estoy en un globo

¿La gran temporada del Peñíscola ha sido el trampolín?

Es cierto que estamos haciendo un año espectacular, metidos entre los mejores en todas las competiciones y eso suma y hace que se fijen más en el equipo. Porque lo importante no es que yo u otro compañero destaquemos, lo que importa es el equipo y este año estamos muy bien

Lleva 24 años recibiendo balonazos, ¿eso cómo se lleva?

Bien, bien. Acostumbrado, claro, pero no dejan de doler. Lo importante es que el balón no pase y esa es el trabajo de los porteros, algo que intento hacer en cada partido.

¿Ha tenido continuidad bajo palos en todos estos años?

Normalmente, sí, aunque es cierto que el año pasado me alternaba con un compañero. Pero en los equipos en los que he estado sí la he tenido desde que empecé con 22 años.

Gus se mantiene en plena forma / @Di_Thinks

Eso, ¿cuéntenos cómo empezó?

Fue de casualidad. Jugaba al fútbol y unos amigos que jugaban en el Ocaña de fútbol sala me pidieron que los reforzara, porque uno de los porteros no podía ir. Jugué 13 o 14 minutos. Cuando acabó el partido y me iba, el entrenador y el presidente del club me llamaron y me ficharon. De aquello han pasado 24 años.

Ha pasado por nueve equipos, es ya un trotamundos del deporte. ¿Su mejor recuerdo?

Sin lugar a duda lo que estamos viviendo ahora, pero me quedo con el ascenso a Primera con el Peñíscola, fue un año increíble que nunca olvidaré. Luego recuerdas etapas bonitas en muchos equipos, recuerdos que permanecerán ahí para siempre.

¿Qué ha cambiado en el deporte?

Antes era más técnico que ahora, que es más físico y táctico. Antes era más complicado llegar porque había jugadores de muchísimo talento. Económicamente, había clubes que fichaban a los mejores del mundo como Polaris o el mismo Interviú. En ese sentido, en el económico, ha bajado también mucho y eso también se nota.

¿Cuál es el secreto de seguir en la elite con 45 años?

Me cuido más, es evidente. He cambiado la alimentación, la bebida, descanso más... Mi mujer me ayuda mucho en esto y más en un portero, pero no tengo queja.

Convocatoria de Jesús Velasco / © Copyright RFEF

El seleccionador Jesús Velasco también es toledano. ¿Le conocía?

Si hombre, pero solo de jugar contra equipos que entrenaba. Todos nos conocemos pero personalmente no tengo amistad con él.

¿La edad hace que le exijan más?

No lo sé. Sí es cierto que a mayor edad más experiencia y mayor exigencia. Tienes que aportar ese poso que los chavales no tienen. Pero lo haces con gusto.

¿Qué espera encontrar en la Selección?

Tengo referencias de compañeros y sé que me voy a encontrar con un buen ambiente, con una familia, de gente que suma y ayuda a que todo salga como queremos

En agosto cumple 46, ¿hasta cuando jugando en la elite?

Hasta que el cuerpo aguante y el fútbol sala me siga divirtiendo. De momento se dan las dos cosas así que espero seguir si el Peñíscola quiere.