La gran reacción del Barça se quedó sin premio

Los azulgranas equilibraron el partido en una gran segunda parte e hicieron méritos para sumar al menos un punto Tayebi firmó el 3-2 y Chaguinha sentenció después de los remates a la madera de Dyego y de Lozano

El Barça cayó este martes por 4-2 en la pista del Mallorca Palma Futsal en un duelo adelantado de la décima jornada en la que ofreció una cara muy mala en la primera parte y una excelente imagen en la segunda que le permitió empatar con los goles de Adolfo y de André Coelho tras una discutible sexta falta local. Después generó de sobras para adelantarse, pero el gol lo hizo Tayebi y los postes impidieron el empate.

FICHA TÉCNICA PRIMERA DIVISIÓN PAL 4 ________________ 2 BAR ALINEACIONES MALLORCA PALMA FUTSAL, 4 (2+2): Luan Muller (p.), Marlon, Moslem, Chaguinha (1), Tayebi (1) -cinco inicial-, Mancuso (1), Rivillos, Dani Saldise, Cléber (1), Mancuso (1) y Eloy Rojas. BARÇA, 2 (0+2): Miquel Feixas (p.), Antonio, Matheus, Sergio Lozano, Ferrao -cinco inicial-, André Coelho (1, d.p.), Dyego, Pito, Adolfo (1), Marcenio, Sergio González, Carlos Ortiz y Catela. GOLES 1-0, Cléber (7:58); 2-0, Mancuso (16:29); 2-1, Adolfo (20:34); 2-2, André Coelho, de doble-penalti (34:11); 3-2, Tayebi (36:03), 4-2, Chaguinha (39:48). ÁRBITROS Sánchez Molina y Rodrigo Miguel (castellano-manchegos). Mostraron tarjeta amarilla a los locales Marlon (30:19) y Eloy Rojas (34:10); y a los visitantes Pito (26:44) y Carlos Ortiz (31:30). INCIDENCIAS Partido adelantado correspondiente a la décima jornada de liga de Primera División masculina de fútbol sala disputado ante unos 3.000 espectadores en el Palau Municipal d´Esports de Son Moix (Palma de Mallorca).

Por tanto, un aviso serio de la importancia de salir a tope desde el primer minuto en la segunda derrota tras la sufrida en Murcia pese a que aún mantiene dos puntos de renta sobre su verdugo de este martes. La segunda parte catalana fue sensacional, pero a estos niveles es complicado ganar si se entregan los primeros 20 minutos. Y menos aún si se hace ante uno de los mejores equipos del panorama mundial como son los palmesanos.

Era un encuentro muy complicado a una semana de la presencia de ambos en la Ronda de Elite de la Champions, en la que buscarán la clasificación para la Final Four. De todas formas, a los blaugranas también les resta el duelo del sábado en el Palau ante el Jaén Paraíso Interior.

Los locales contaban por victorias sus cuatro partidos en Son Moix y plantearon un partido valiente con la línea de presión muy adelantada, lo que le permitió poner a prueba en un par de ocasiones a Miquel Feixas y al mismo tiempo motivó que se plantasen con cuatro faltas en los primeros ocho minutos.

Miquel Feixas realizó una gran intervención a disparo de Eloy Rojas y Marlon falló lo que no se debe fallar a cuatro metros de la portería en el preludio del 1-0 con el meta azulgrana como triste protagonista. En un momento sensacional, este deporte se basa en pequeños detalles y el ex de Industrias perdió una pelota cuando estaba adelantado y Cléber firmó el 1-0 en el 8' desde su propio campo. Vamos, un regalo.

André Coelho firmó el 2-2 desde los 10 metros | FCB

El tanto afectó a los nervios de Feixas, quien perdió otro balón que estuvo a punto de costar caro. Los azulgranas trataron de reaccionar con un disparo de Matheus al que respondió bien el heterodoxo Luan, pero nada más cometer su quinta falta los baleares marcaron el 2-0 en una rápida acción que culminó Mancuso con un gran disparo.

Tocaba corregir bastantes detalles en el intermedio y el equipo demostró desde el pitido inicial que estaba decidido a plantar más batalla a los de Antonio Vadillo. Adolfo no pudo batir a Luan en un testarazo a los 20 segundos, pero sí lo consiguió a pase de Antonio con el 2-1 cuando solo se habían disputado 34. El colomense es un seguro de vida cada vez que se enfunda una camiseta, ya sea la del Barça y la 'Roja'.

Pito se topó dos veces con el portero local y André Coelho no llegó a un centro-chut de Marcenio al paso por el 25'. Sin embargo, la escasa seguridad que transmitía Luan descentró al vigente campeón liguero, que se obsesionó en buscar disparos lejanos que rebotaban en los jugadores locales sin solución de continuidad.

El Mallorca Palma Futsal consiguió frenar ese ímpetu azulgrana y los siguientes minutos transcurrieron sin aspectos que reseñar hasta que en el 30' emergió el genio Tayebi para realizar una jugada sensacional como el crack que es y su misil lo atrapó Feixas con un movimiento felino. Y segundos después se repitió la historia con el catalán arrebatando la pelota al asiático en un palmo de terreno. Por cierto, que el iraní tenía ganas al Barça después de la remontada del año pasado en las semifinales de la Champions cuando él jugaba en el Benfica.

El poste vetó el 3-3 a Sergio Lozano en el último minuto | FCB

Al igual que en los albores del segundo tiempo, el carácter de Sergio Lozano fue clave en una excelente triangulación con Matheus y con un Ferrao que no llegó a rematar a gol a medio metro de la portería. Sin embargo, esas ganas las interpretó mal Sergio González al cometer la quinta falta de su equipo a 8:11 del final.El exbético Chaguinha sacó bajo palos un misil de Sergio Lozano en el 33' y a 6:08 también cometieron la quinta falta que llegó segundos antes de la sexta, muy rigurosa sobre Dyego. Tanto, que puso no serla, lo que provocó las protestas del banquillo balear y de toda la afición. André Coelho no vaciló y firmó el 2-2 desde los 10 metros.

El Barça estaba mucho mejor, pero aquí lo que mandan son los goles y tras dos ocasiones clarísimas de los visitantes Tayebi fue más listo que Coelho en la estrategia y fusiló a Feixas a 3:57 del final en el 3-2 en lo primero reseñable en ataque que hicieron los de Antonio Vadillo en bastante tiempo.

Tocaba remar otra vez a contracorriente y los de Jesús Velasco lo intentaron durante casi cuatro minutos con portero-jugador, pero un disparo frontal de Dyego se estrelló en el larguero y el capitán Sergio Lozano disparó al poste en posición acrobática. A 12 segundos del final sentenció Chaguinha castigando una pérdida con el 4-2 definitivo.