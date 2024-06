Otra exhibición de Chemi deja al Jimbee Cartagena a un paso del título liguero

El Jimbee Cartagena prácticamente calcó el guion del primer partido y obtuvo el mismo resultado que el sábado: un triunfo por 1-2 en la pista de ElPozo Murcia que le hace estar a una victoria de levantar el que sería su primer título en la Liga de la Primera División de fútbol sala y también de lograr el billete europeo para acompañar al campeón Mallorca Palma Futsal a la próxima edición de la Champions.

ElPozo Murcia - Jimbee Cartagena (fútbol sala, final), 17/06/2024 PRIMERA DIVISIÓN ELP 1 2 CAR Alineaciones ELPOZO MURCIA, 1 (1+0): Juanjo (p.), Felipe Valerio, Gadeia, Marcel, Rafa Santos -equipo inicial-, Esteban, Niyazov, Ricardo, Marlon, Bruno Taffy (1), Eric y David Álvarez. JIMBEE CARTAGENA, 2 (2+0): Chemi (p.), Tomaz Mellado, Lucao, Waltinho -equipo inicial-, Pablo Ramírez, Javi Mínguez, Motta (2), Darío, Bebe, Jesús y Saura.

Con 0-2 a favor, el equipo que dirige el emblemático extécnico 'charcutero' Duda tendrá la primera oportunidad de sentenciar el viernes a las siete en un repleto Palacio de los Deportes de Cartagena. El ítalo-brasileño Motta, con un doblete, remontó el tanto inicial de Bruno Taffy y casi mata a ElPozo en una confrontación regional de momento con supremacía rojiblanca.

Por tanto, el verdugo del Barça en los cuartos de final está a un solo paso de inaugurar su palmarés liguero en una extraordinaria temporada en la que ya derrotó a los azulgranas en la final de la Supercopa. ¡Qué gran trabajo de Duda!

El Jimbee se impuso a base de efectividad y, como ya sucedió hace dos días, venció atacando menos pero mejor. El grado de intensidad fue alto desde los primeros minutos y ElPozo, sabiendo que no podía fallar, se volcó sobre la portería de un Chemi que se está postulando a la titularidad en la selección en el Mundial de Uzbekistán.

Marcel tuvo una clarísima ocasión dentro de área, pero mandó el balón fuera y el equipo entrenado por Dani Martínez, que no estaba para perdonar, empezó haciéndolo. Sin embargo, Bruno Taffy, tras una recuperación, se plantó solo ante el meta visitante e inauguró el marcador en el minuto 5.

Motta está siendo la gran estrella de los play-off / EFE

El Jimbee respondió con un disparo seco de Bebe que Juanjo sacó con el pie en una acción aislada con claro dominio local. Una buena acción del exazulgrana Esteban Cejudo pudo suponer el 2-0, pero la buena defensa de Motta con Chemi batido frustró el remate de Marlon.

Cuando mejor estaban los murcianos llegó el 1-1 al sorprender Motta a otro exbarcelonista como el portero Juanjo con un fuerte chut en una acción que redobló la confianza visitante. Pese a la mejoría 'melonera' en el juego, otra vez pudo marcar ElPozo en un chut a bocajarro de Esteban.

A cinco minutos del descanso, Motta volvió a exhibir su olfato goleador con el 1-2 definitivo pese al misil de Gadeia acto seguido al larguero. Al borde del intermedio, el ex de Inter desperdició dos dobles-penaltis. En el primero Chemi le adivinó la intención, pero los árbitros lo mandaron repetir al estar el meta adelantado y el segundo lo estrelló en el poste derecho.

En la reanudación los de Dani Martínez salieron en tromba a por el empate. Sin embargo, entre un colosal Chemi y la falta de acierto rematador local, los minutos pasaban sin que se alterase el marcador, una de las especialidades del experimentadísimo Duda.

El Jimbee Cartagena esperaba atrás y Jesús tuvo el 1-3 ante Juanjo. ElPozo no marcaba y a cuatro minutos y medio del final el técnico local dio a Marcel la camiseta de portero. Ahí faltó frescura y los visitantes manejaron bien la situación.

De hecho, la ocasión más clara la tuvieron los cartageneros en un tres contra uno sin portero y con Gadeia defendiendo. No marcó, y ElPozo no cesó en su empeño, pero la 'pegada' no es lo suyo en la final al igual que le sucedió al Barça en 'semis'. La serie al mejor de cinco encuentros refleja ya un 0-2 tras el segundo 1-2.