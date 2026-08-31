El 'eterno' Gus jugará la Champions con 47 años

Desde que recuperó la máxima categoría del fútbol sala en 2006 a las órdenes de Marc Carmona, el Barça se ha enfrentado en 13 temporadas a Gustavo Pérez Segura con un total de siete equipos diferentes (Guadalajara, Pinto, Zamora, Benicarló, Peñíscola, Gran Canaria, Ribera Navarra y las tres últimas campañas en una segunda etapa en el equipo peñiscolano).

La figura de 'Gus' ha trascendido el fútbol sala y se ha convertido en un referente del deporte por su capacidad para seguir siendo un portero importante bien superada la 'cuarentena'. Nacido en la localidad toledana de Lillo el 22 de agosto de 1979, hizo historia hace dos años por un doble hito.

A las órdenes del 'maestro' Santi Valladares, Gus fue clave en la histórica temporada de un Servigroup Peñíscola que se proclamó campeón de la liga regular 2024-25 y alzó la Copa de España en 2025 tras superar al Jimbee Cartagena por penaltis en cuartos (2-2), al Barça de Tino Pérez con una soberana 'paliza' en semifinales (8-2) y a Palma Futsal en la final (4-3).

Gus debutará en la Champions con 47 años / INSTAGRAM

Fue elegido 'mejor portero de la temporada 2024-25' y Jesús Velasco lo convirtió en el más veterano en vestir la camiseta de la 'Roja' por primera vez con 45 años, 210 días y muchas emociones. Fue ante Inglaterra (7-0) en el Preeuropeo en su tierra, en Toledo. Además, unos meses después, el Polideportivo Municipal de Lillo pasó a denominarse 'Gustavo Pérez Segura, GUS'.

Su trayectoria ha estado marcada por la profesionalidad con lo que todo ello conlleva y el amor por el fútbol sala. Ello le llevó en múltiples ocasiones a bajar un escalón ante la falta de alternativas en Primera, empezando en Segunda en Ocaña (2001-04) y volviendo a Plata para jugar en Guadalajara, dos veces en Peñíscola, en Zamora y en Leganés en el curso 2021-22.

La lógica indicaba que esa campaña en Leganés le cerraría definitivamente el regreso a Primera por su edad, pero sus paradas fueron clave para evitar el descenso y ahí recibió la llamada de Santi Valladares. En Peñíscola hizo historia y fue despedido con todos los honores cuatro temporadas después. "No me quiero retirar. Me encuentro bien y quiero seguir jugando", destacó.

Gus ya tiene destino y... ¿qué mejor manera de celebrar los 47 años que cumplió el 22 de agosto que con la Champions? El toledano acaba de fichar por el Luxol St. Andrews maltés, un equipo que se enfrentó al Barça en la máxima competición continental y que estará en la Ronda Principal del 27 de octubre al 1 de noviembre con la Ronda de Élite como objetivo.

El Barça está en el Grupo 1 de la Ruta A con el Semey kazajo, el Minerva suizo y el Lucenec eslovaco (pasan a octavos los tres primeros), mientras que los insulares se medirán en el 7 de la Ruta B al Torino y a dos equipos de la Ronda Preliminar. Por tanto, Gus tendrá al menos tres partidos para saborear su primera Champions a sus 47 años. ¡Increíble!

Su marcha en junio aún con 46 años y la salida del exazulgrana Lin de Palma con destino al Nazareno Dos Hermanas dejan al recién ascendido Nacho Gil (El Ejido) como el más veterano de la liga con 40 años, seguido por Carlos Barrón (Palma), Gadeia (ElPozo), Chaguinha (Inter), el exazulgrana Raúl Campos (Manzanares) y el hispanoargentino Alan Brandi (Jaén), todos con 38.