España - Portugal, final de la Eurocopa de Fútbol Sala: horario y dónde ver gratis hoy por TV y en directo

España y Portugal se enfrentan este sábado 7 de febrero en la final de la Eurocopa masculina de Fútbol Sala. Los dos máximos favoritos al título continental se dan cita en el Arena Stožice de Liubliana, capital de Eslovenia, para disputarse el oro en el torneo.

Se enfrentarán en la última ronda del campeonato la selección más laureada de la historia en la Eurocopa -España- contra la ganadora de los dos últimos europeos -Portugal-. Era la final que todo el mundo esperaba; su camino hasta la final, impoluto para ambas con victorias en todos sus encuentros, hacían presagiar el enorme nivel de ambos combinados, que medirán sus fuerzas en un encuentro de alto voltaje.

El blaugrana Antonio es uno de los referentes de La Roja / SEFUTBOL

En España, Antonio y Mellado han sido los encargados de marcar la diferencia; Diogo Santos y Pany Varela, por su parte, lo han hecho con Portugal. El combinado de Jesús Velasco llega además con un balance prácticamente calcado en el apartado goleador con el de Jorge Braz y se espera que la final sea un partido donde se pueda presenciar el arsenal ofensivo de ambos conjuntos en su máximo esplendor.

A pesar de que España ha sido históricamente la selección más dominante del torneo -con medalla en los trece torneos disputados hasta la fecha y con siete oros-, Portugal es quien parece tener tomada la medida estos últimos años. Los lusos ganaron en las dos últimas ediciones -2018 y 2022-, y los españoles buscan revancha tras perder en la última instancia del torneo contra los portugueses hace ocho años.

¿A qué hora se juega el España - Portugal de la final de la Eurocopa?

La final de la Eurocopa de Fútbol Sala 2026 entre España y Portugal se disputará hoy sábado 7 de febrero a las 19:30 horas (CET). El encuentro se jugará en el Arena Stožice de Liubliana, capital de Eslovenia.

¿Dónde ver el España - Portugal de la final de la Eurocopa?

El España-Portugal de la final de la Eurocopa 2026 de Fútbol Sala se podrá seguir en directo por TV a través de Teledeporte. Como en todo el torneo, RTVE ofrecerá los partidos del torneo continental con especial atención a la Selección Española, que busca el octavo título en Eslovenia. En internet, el partido se podrá seguir a través de la plataforma RTVE Play, en directo y a la carta.

En SPORT les ofreceremos, además, una amplia cobertura de la Eurocopa de Fútbol Sala con todas las noticias de la Selección Española de Jesús Velasco. En nuestra web podrán seguir el directo y el minuto a minuto del encuentro, así como la crónica del partido nada más termine.