España se mide a Marruecos con el cartel de favorita y mucho respeto

España se mide este lunes a Marruecos (13.30 CET) en los cuartos de final de la primera edición del Mundial de fútbol sala femenino. Un duelo histórico en el que las españolas parten con el cartel de favoritas después de haber superado la fase de grupos con solvencia y pleno de victorias.

El encuentro es quizás uno de los más desiguales de esta ronda entre una España que es segunda en el ranking FIFA y una selección de Marruecos que se presenta en el puesto 31 tras haber dado un salto de 16 posiciones en la última actuación del listado.

Las de Adil Sayeh llegan a esta partido tras haberse clasificado como segundas de su grupo, por detrás de Argentina, ante la que cayeron por un contundente 0-6 en su estreno mundialista. Después se impusieron por la mínima a Filipinas (2-3) y Polonia (0-1) para sacar billete a cuartos. En sus filas destacan Meryem Hajri, una de las más activas de este campeonato, y Jasmine Demraou, la goleadora del equipo.

Ataque coral

España, por su parte, ha cumplido con su papel de aspirante al título ejerciendo una clara superioridad en los tres partidos de la fase de grupo: con un 5-2 sobre Tailandia, un España 5-1 contra Colombia y el 0-7 ante Canadá. Resultados conseguidos con un estilo propio y un ataque dinámico en el que prácticamente todas las jugadores de la convocatoria han visto ya portería. Sin ir más lejos, ante las canadienses se estrenaron como goleadores hasta cinco jugadoras: Dany Domingos, Ale de Paz, Cecilia, Martita y Noelia Montoro.

Además, las de Clàudia Pons cuenta con dos jugadoras en el Top-3 de máximas anotadoras del campeonato Laura Córdoba y Vane Sotelo, ambas con tres goles solo por detrás de la italiana Renata Adamatti, que suma cuatro en su cuenta particular. Por otra parte, solo han encajado dos dianas, lo que las coloca como uno de los equipos menos goleados del campeonato tras Portugal (1 gol en contra) y Brasil (2). España solo ha recibido tres goles, igual que Argentina y Japón.

Viejos conocidos

Números que hacen que España se presente en estos cuartos confiadas con sus opciones, tal y como afirmó la seleccionadora. "Nos esperan unos cuartos de final bastante duros, con lo que hay que pensar en ello y estar lo mejor preparadas posible. Llegamos con confianza. Hemos marcado muchos goles y hemos encajado pocos, es lo que buscamos. Va a ser un rival complicado, pero vamos a trabajar bien", analizó Clàudia Pons.

Martita, por su parte, se mostró en la misma línea que la entrenadora, recordando que ambas selecciones se conocen bien. “Nos respetamos y eso nos sirve para identificar bien los aspectos del juego en los que tendremos que estar aún más concentradas”, comentó.

De hecho, España se ha enfrentado a Marruecos en cuatro ocasiones esta temporada, las dos últimas este pasado mes de noviembre en dos amistosos disputados en Toledo. En los dos partidos se impuso el combinado español por goleada: 8-1 y 6-1. En verano se jugaron también dos amistosos en Rabat con triunfos españoles por 0-5 y 1-5. En total, ambas selecciones se han enfrentado seis veces, con pleno de victorias para España, con 40 goles a favor y sólo cuatro en contra.