FÚTBOL SALA
España golea a Marruecos con un póker de Irene Córdoba y ya está en 'semis'
Las de Clàudia Pons arrollaron a Marruecos y se citarán ante el ganador del Brasil-Japón que se disputa el martes
EFE
La selección española de fútbol sala femenino se clasificó este lunes para las semifinales del Mundial de Filipinas al golear a Marruecos por 6-1 (3-1 al descanso) en el PhilSports Arena de Manila.
Irene Córdoba fue la gran protagonista del partido al marcar cuatro tantos, precisamente los primeros del partido, mientras que los otros dos los anotaron Martita e Irene Samper. Por su parte, Nadia Laftah, anotó el único gol de la selección de Marruecos en la eliminatoria de cuartos de final.
El combinado que dirige por Clàudia Pons llegaba a la cita tras clasificarse primera del Grupo B, con tres triunfos contundentes ante Tailandia (5-2), Colombia (5-1) y Canadá (0-7). España suma 23 goles a favor y solo cuatro en contra tras la victoria sobre las norteafricanas.
Se medirá el próximo viernes 5 de diciembre (13:30h) con el ganador del cruce entre Brasil y Japón, que se juega el martes. Salvo sorpresa, serán las cariocas las rivales de las españolas en el PhilSport Arena de Manila, en la que puede ser una final anticipada del torneo.
- Flick, al límite: espera una reacción, pero ve que este Barça ahora no da para ganarlo todo
- Girona - Real Madrid, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- La inquietante charla entre Flick y Raphinha
- Lo de Gerard Martín ya no es un invento: 'Lo bueno está por venir
- Puedes acabar como capitán del Barça', la profecía de Laporta sobre Marc Bernal
- Lamine Yamal: "Me gusta ser una estrella"
- ¡Grave lesión de Aitana Bonmatí!
- El vestuario del Barça, tocado, pero con ganas de reaccionar