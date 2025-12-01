España golea a Marruecos con un póker de Irene Córdoba y ya está en 'semis'

La selección española de fútbol sala femenino se clasificó este lunes para las semifinales del Mundial de Filipinas al golear a Marruecos por 6-1 (3-1 al descanso) en el PhilSports Arena de Manila.

Irene Córdoba fue la gran protagonista del partido al marcar cuatro tantos, precisamente los primeros del partido, mientras que los otros dos los anotaron Martita e Irene Samper. Por su parte, Nadia Laftah, anotó el único gol de la selección de Marruecos en la eliminatoria de cuartos de final.

Irene Córdoba, gran protagonista con un póker en el triunfo sobre Marruecos / @FutSalRFEF

El combinado que dirige por Clàudia Pons llegaba a la cita tras clasificarse primera del Grupo B, con tres triunfos contundentes ante Tailandia (5-2), Colombia (5-1) y Canadá (0-7). España suma 23 goles a favor y solo cuatro en contra tras la victoria sobre las norteafricanas.

Se medirá el próximo viernes 5 de diciembre (13:30h) con el ganador del cruce entre Brasil y Japón, que se juega el martes. Salvo sorpresa, serán las cariocas las rivales de las españolas en el PhilSport Arena de Manila, en la que puede ser una final anticipada del torneo.