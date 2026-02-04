España - Croacia: horario y dónde ver las semifinales de la Eurocopa de Fútbol Sala en directo y online

La Selección Española sigue adelante en su camino hacia la conquista de la Eurocopa de Fútbol Sala. Después de vencer a Italia en cuartos de final con una auténtica exhibición del azulgrana Antonio, el equipo de Jesús Velasco pone su atención en la disputa de las semifinales del torneo contra Croacia. Te contamos a qué hora se disputa el España-Croacia de semifinales de la Eurocopa de Fútbol Sala y dónde ver el partido por TV y online en directo.

Las buenas sensaciones de la fase de grupos se confirmaron este domingo contra Italia. Y es que a España no solamente le bastó con vencer a los italianos, un rival que sobre el papel se presumía complicado. Los aplastaron, bailaron con ellos y consiguieron el preciado billete a semifinales para seguir con sus aspiraciones en el torneo continental (4-0).

España celebra el triunfo contra Italia / SeFútbol

La goleada terminó siendo incluso corta, y es que España conectó hasta cinco disparos con el palo durante el partido. El combinado de Jesús Velasco fue un vendaval liderado por el azulgrana Antonio, protagonista del encuentro con un doblete y una asistencia. El MVP de la Selección Española personificó en sus botas la superioridad en pista con una goleada que eleva las expectativas de cara al partido de semifinales.

Se enfrentarán a Croacia, que consiguió su billete para la penúltima ronda tras vencer 3-0 a Armenia en cuartos de final. La segunda clasificada del Grupo A es un conjunto sólido y que cuenta con David Mataja como principal baza ofensiva con siete goles este Europeo. Solo una vez ha llegado el cuadro croata a semifinales de un torneo continental en su historia; fue en 2012, en Zagreb, donde 14.300 espectadores presenciaron la semifinal contra Rusia que los croatas terminaron perdiendo por 2-4.

A qué hora es el España - Croacia de las semifinales de la Eurocopa de Fútbol Sala

España disputará contra Croacia su partido de semifinales de la Eurocopa 2026 de Fútbol Sala este miércoles 4 de febrero a las 17:00 horas (CET). El encuentro se disputará en el Arena Stožice de Liubliana, en Eslovenia, escenario que acogerá un partido de alto voltaje entre dos selecciones candidatas al título.

Dónde ver el España - Croacia en TV y online

El España-Croacia de las semifinales de la Eurocopa 2026 de Fútbol Sala se podrá seguir en directo por TV a través de Teledeporte. Como en todo el torneo, RTVE ofrecerá los partidos del torneo continental con especial atención a la Selección Española, que busca el octavo título en Eslovenia. En internet, el partido se podrá seguir a través de la plataforma RTVE Play, en directo y a la carta.

Noticias relacionadas

En SPORT les ofreceremos, además, una amplia cobertura de la Eurocopa de Fútbol Sala con todas las noticias de la Selección Española de Jesús Velasco. En nuestra web podrán seguir el directo y el minuto a minuto del encuentro, así como la crónica del partido nada más termine.