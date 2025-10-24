España ya conoce a sus rivales en el Europeo 2026

España ya conoce a sus rivales para el próximo Europeo de fútbol sala que se disputará entre Lituania, Letonia y Eslovenia del 21 de enero al 7 de febrero de 2926. El combinado que dirige Jesús Velasco ha quedado enmarcado en el Grupo C junto a la anfitriona Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica y jugará sus partidos en Liubliana.

El debut de la selección española en el campeonato será el viernes 23 de enero contra Eslovenia en el Arena Stocize de Liubliana (20:30 horas). El segundo partido de la fase de grupos será ya el lunes 26 contra Bielorrusia a partir de las 17:30 en el mismo escenario. El jueves 29 España cerrará esta ronda con un duelo contra Bélgica (17:30 horas) que tendrá lugar en el Tivoli Arena, al coincidir en horario con el Eslovenia-Bielorrusia.

Tras conocerse los rivales de la primera fase, el seleccionador español advirtió que no hay rivales fáciles ni margen para la relajación. “Esto es un Europeo y son todos partidos complicados. Cualquiera podría pensar que es un grupo asequible, pero sólo lo es si ganamos los partidos. Hay que respetar mucho a los rivales y ver cómo afrontar cada partido”, apuntó Velasco.

Por otro lado, el entrenador nacional valoró de forma positiva el hecho de tener como sede a Liubliana. “Jugamos en Eslovenia, así que lo primero es valorar el lugar. A priori, la idea era confiar en jugar aquí y en ese sentido hemos tenido suerte porque si seguimos adelante no tendremos que cambiar de país”, recordó.

Centrados en el primer objetivo

Conocida la hoja de ruta, el seleccionador español prefirió centrarse en la fase de grupos y no especular con los posibles cruce.“Nosotros vamos a intentar quedar primeros y ver qué toca. Es difícil hacer cábalas y no se puede saber quién será el rival. El objetivo es estar en cuartos y da igual quién sea el rival”, comentó en declaraciones difundidas por la RFEF.

Los dos primeros de cada uno de los cuatro grupos accederán a cuartos de final. De superar laprimera ronda España se mediría en cuartos de final y semifinales a selecciones del grupo D, formado por Portugal, vigente campeona europea, Hungría, Italia y Polonia. Un escenario que el preparador español no quiere visualizar por el momento.