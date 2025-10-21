España cierra su concentración con un empate ante Marruecos

La selección española de fútbol sala saltó a la pista del pabellón La Salle Moulay Abdellah con la intención de hacer las cosas bien ante Marruecos y cerró su concentracón con un meritorio empate gracias a los goles de Dani Zurdo, Gon Castejón y Antonio Pérez (3-3).

Apenas habían transcurrido cuarenta segundos cuando Novoa tuvo una clara oportunidad para abrir el marcador; sin embargo, pese al preciso pase de Antonio, su disparo no encontró portería. Marruecos reaccionó rápido y, con Bakkali y Anas como protagonistas, llevó cierto peligro sobre la portería defendida por Dídac. En el minuto cuatro, Dani Zurdo envió un balón milimétrico a Diego Sancho, pero el remate del jugador aragonés fue detenido por un acertado Bilal.

Con el paso de los minutos, España se mostró muy sólida, aplicando una defensa alta de cambios que complicaba la progresión del equipo de Hicham Dguig. Ya hacia el final de la primera mitad, Marruecos se adelantó con un gran gol de Amazal (1-0).

A pesar de ello, España no bajó los brazos y buscó el empate con insistencia. Fruto de ese empuje, Dani Zurdo igualó el marcador a dos segundos del descanso con un potente disparo de pierna izquierda en una acción a balón parado, imposible de detener para Bilal (1-1).

La segunda mitad comenzó con Bakkali adelantando nuevamente a Marruecos, pero Gon Castejón respondió de inmediato para España (2-2). La intensidad del juego marroquí se hizo patente en varias acciones duras, como la patada sin balón de Amazal sobre Rivera, que no fue sancionada.

A la salida de un córner, Antonio anotó de volea el tercer tanto español (2-3), adelantando a España por primera vez en el partido. A diez minutos del final, los árbitros señalaron la quinta falta para Marruecos, lo que abrió la opción del lanzamiento desde seis metros. El Mesrar aprovechó la ocasión para empatar el encuentro (3-3) y mantener la emoción hasta los últimos minutos. Mellado tuvo la oportunidad de poner a España por delante, pero Bilal desvió su disparo a córner.

A un minuto y cuarenta segundos del final, Hicham Dguig solicitó tiempo muerto y apostó por el portero-jugador, con Fenni Idriss como quinto hombre. España respondió defendiendo con Tomaz, Gon Castejón, Raúl Gómez y Antonio. A pesar de los intentos finales de Marruecos, el marcador no se movió y España logró un valioso empate ante la campeona de África (3-3). Con este resultado, la selección española de fútbol sala cierra una exigente ventana internacional, mostrando su nivel competitivo frente a un rival de máximo nivel.

Ficha técnica

MARRUECOS (3)

Bilal, Anas, El Mesrar, Bakkali y El Fenni Idriss. También jugaron: Ebdelkbir, El Idrissi, Amazal, Charraoui, Mohamed Reda y Erradaf.

ESPAÑA (3)

Dídac, Antonio, Gon Castejón, Novoa y Sergio González. También jugaron: Diego Sancho, Pablo Muñoz, Mellado, Tomaz, Raúl Gómez, Daniel, Rivera y Antonio Navarro (p.s.)

GOLES

1-0 Amazal (18'). 1-1 Dani Zurdo (19'). 2-1 Bakkali (22'). 2-2 Gon Castejón (22'). 2-3 Antonio (28'). 3-3 El Mesrar (31').

ÁRBITROS

Ayman Kemmoun y El Hentati Abelakram, amonestaron con cartulina amarilla a Charraoui y El Idrissi por parte de Marruecos, y a Diego Sancho y Jesús Velasco por parte de España.

INCIDENCIAS

Amistoso Internacional celebrado en el Pabellón La Salle Moulay Abdellah (Rabat, Marruecos)