España - Brasil: una final anticipada por un título histórico

España está a dos pasos de hacer historia y coronarse campeona del primer Mundial de fútbol sala femenino de la historia. El combinado que dirige Clàudia Pons es uno de los favoritos al título pero deberá superar un complicado peaje en semifinales donde espera la todopoderosa Brasil, la otra gran aspirante a llevarse esa histórica corona. Por el otro lado del cuadro se enfrentarán Portugal y Argentina en busca de un puesto en la final.

Las dos selecciones se enfrentan este viernes (13.30 CET) en el PhilSports Arena de Manila, escenario único de todos los encuentros de este campeonato, en la que es la final anticipada. Al partido ambas llegan con pleno de victorias en la fase de grupos y contundentes goleadas en todos sus partidos disputados hasta el momento. Sobre el parquet se medirán la primera clasificada del ranking FIFA, Brasil, y la segunda, España.

El último precedente entre ambas fue en Melilla en marzo de 2022, desde entonces, Brasil acumula 41 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Una estadística que no intimida a las españolas. "España se ha fortalecido y tenemos muchas ganas de que llegue", afirmaba Laura Córdoba, autora del gol de la victoria en ese partido de 2022, en declaraciones a los medios de la FIFA. De hecho ella y su hermana gemela, Irene, son dos de los grandes estandartes ofensivos de España, y suman entre ambas nueve goles, seis asistencias y tres premios a la Jugadora del Partido.

España y Brasil se han enfrentado en 15 ocasiones, con nueve victorias para las brasileñas, cinco para las españolas y un empate. En seis de sus últimos ocho enfrentamientos, la victoria se ha dado por un solo gol. Entre las estadísticas entre ambas, cabe destacar que las españolas tienen la victoria más amplia con un 6-0 en 2005.

Preparadas para todo

Y es que España llega a esta semifinal con un balance de 23 goles a favor y solo 4 en contra, un registro similar al de la 'canarinha' que también ha sumado 23 dianas, con solo tres en contra. "Es una competición que llevamos preparando mucho tiempo. El objetivo, como el de los 16 equipos, era llegar a la final y a día de hoy creo que mentalmente sólo queremos ganar. No hemos venido a ver qué pasa, hemos venido a que pasen cosas", afirmaba la seleccionadora española.

Para batir a Brasil y conseguir ese objetivo poder pelear por la victoria, Pons tiene claro que las claves del partido pasarán por mantener "la concentración, la confianza que nos ha traído hasta aquí. Ese es el nivel mental que necesitamos para competir contra Brasil".