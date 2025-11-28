España afianza su candidatura al título con otra goleada

España cerró la fase de grupos del primer Mundial de Fútbol Sala femenino con su tercera victoria en tres partidos. Las pupilas de Clàudia Pons, en otro ejercicio de superioridad, arrollaron a Canadá con la mayor goleada hasta el momento del equipo en el campeonato. Con un contudente 7-0 y siete goleadoras distintas, las españolas afianzaron su candidatura al título en otro duelo que se resolvió en la primera mitad, con un claro 0-5. En el otro encuentro del grupo B, Colombia consiguió su billete a cuartos como segunda tras imponerse a Tailandia.

Canadá - España (Mundial futsal 28-11-2025) Mundial Fútbol Sala CAN 0 7 ESP Alineaciones Canadá Léa Palacio-Tellier, Erika Pion, Sophie Therien, Shayla He, Eshter Brossard - cinco inicial - Steinhauer, Houmphanh, Lagacé, Gosselin, Gaspar Freire, Dadaille, Hindmarsh, Gagne y Delev. España Elena González, Laura Córdoba, Ale de Paz, Irene Samper, Irene Córdoba -cinco inicial- Cristina García, Noelia Montoro, Dany Domingos, Cecilia Zarzuela, María Sanz, Laura Sánchez, Vane Sotelo, Antía Pérez y Marta López-Pardo.

Después del durísimo partido contra Colombia del pasado martes, España se medía a una Canadá 'a priori' inferior. Un duelo desigual entre la segunda y la 74 del ranking mundial. Sin opciones ya de clasificación el combinado de Alexandre Da Rocha saltó a la pista sin complejos y en los primeros compases del encuentro ya dispuso de dos ocasiones claras que hicieron trabajar a Elena González.

Dos avisos que fueron suficiente para que las españolas se pusieran el mono de trabajo y tomaran los mandos del encuentro. Elena Córdoba dio el primer aviso con una llegada de peligro que atajó la portera canadiense. Poco después, con España imprimiendo un ritmo alto, funcionó la conexión gallega para que Antía Pérez abriera la cuenta con un zurdazo.

Con la ventaja en el marcador y la mente centrada en parte ya en el duelo de cuartos contra Marruecos, España se dedicó a contemporizar esfuerzos, especialmente después de que el segundo tanto subiera al marcador. Un pase milimétrico de Laura Córdoba lo aprovechó Danny Domingos, sola frente a la portera, para hacer su primer gol en el campeonato.

La propia Laura era protagonista en la siguiente acción, culminando una gran jugada coral del equipo que dejaba patente la superioridad técnica del combinado de Clàudia Pons. Sin tiempo casi para reponerse, Canadá recibía el cuarto tras otra buena combinación de las españolas que transformaba Ale de Paz.

Dos estrenos más, siete goleadoras

A pocos segundos para el final de la primera parte, otra combinación con todas las jugadoras en pista acabó en el estreno goleador en el Mundial de Cecilia Zarzuela, que llegó al campeonato en sustitución de la lesionada Mayte. Con la renta de cinco goles y la superioridad que dejaban claras las estadísticas, con un 32 a 6 en lanzamientos a puerta para las españolas se llegó al descanso.

El paso por vestuarios no supuso un cambio en el partido, con las canadienses a remolque, sin apenas participación en el juego. Como contexto, la primera intervención de la guardameta española llegó ya en el 37 de partido.

La inacción de las americanas no cambió el estilo de juego de las españolas, que siguieron ampliando la cuenta. Martita, en otra jugada de bella factura, estrenó su casillero de goles en este Mundial, convirtiéndose en la sexta goleadora distinta en seis tantos marcados por España.

María Sanz, en un gesto de generosidad y una gran visión de juego, regaló una asistencia a Noe Montoro para que también debutara como goleadora en el campeonato. En los minutos finales España levantó el pie del acelerador, manteniendo el control de balón para cerrar el duelo sin contratiempos.

España jugará los cuartos de final el próximo lunes, 1 de noviembre a partir de las 13.30 (CET), contra Marruecos, segunda clasificada del grupo A por detrás de Argentina.