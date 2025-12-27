¿Qué equipos juegan la Copa de España de fútbol sala?

La última jornada de la primera vuelta de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala definió a los ocho participantes de la Copa de España, torneo que se disputará del 19 al 22 de marzo en el Palacio de los Deportes de Granada. Peñíscola no podrá defender el título, el primero a nivel nacional de su historia, conseguido la temporada pasada en Murcia cuando derrotó al Palma Futsal.

Cuatro equipos 'in extremis'

En un sábado vibrante y con muchos cambios de escenario, Quesos El Hidalgo Manzanares, el Jaén Paraíso Interior y el Viña Albali Valdepeñas obtuvieron el billete para la fase final, uniéndose a equipos que ya tenían su presencia en la cita asegurada.

Pito, jugador del Barça, celebra un gol contra O Parrulo / DANI BARBEITO

ElPozo Murcia Costa Cálida, Barça, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter e Illes Balears Palma Futsal completan el cartel del torneo, que se disputará en fechas primaverales en la ciudad nazarí y con los charcuteros como primeros cabezas de serie. Es decir, los de Josan González tendrán el privilegio de disputar su partido de cuartos de final el jueves 19 de marzo, con lo que tendrán un día más de descanso en caso de disputar una hipotética semifinal el sábado.

ElPozo, campeón de invierno

El cuadro murciano y el azulgrana cerraron la primera vuelta con un duelo directo por el liderato que se acabó saldando con empate a dos goles. Los de Josan González se proclamaron, de esta forma, campeones honoríficos de invierno tras firmar una primera parte del campeonato muy regular.

Equipos que participarán en la Copa de España 2026 1 ElPozo Murcia Costa Cálida-36 puntos 2 Barça-33 puntos 3 Manzanares Quesos El Hidalgo-26 puntos 4 Jimbee Cartagena-25 puntos 5 Movistar Inter-25 puntos 6 Palma FS-24 puntos 7 Jaén FS-24 puntos 8 Viña Albali FS Valdepeñas-22 puntos

Así, la clasificación final de la primera vuelta quedó encabezada por ElPozo Murcia Costa Cálida con 36 puntos, seguido del Barça con 33. El Quesos El Hidalgo Manzanares fue tercero con 26 puntos, mientras que el Jimbee Cartagena Costa Cálida y el Movistar Inter empataron a 25. Illes Balears Palma Futsal y Jaén Paraíso Interior cerraron con 24 puntos y el Viña Albali Valdepeñas ocupó la octava plaza con 22 unidades.