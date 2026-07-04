Ricardinho: "Estuve tentado de ir al Barça, no por dinero, era un reto devolverle los títulos que le habíamos arrebatado con Inter"

Ricardinho (Valbom, Portugal, 1985) siempre entendió que el talento no bastaba. Tras deslumbrar en el Benfica, construyó en el Inter Movistar una carrera que le convirtió en una de las grandes leyendas del fútbol sala -siempre arriba en el debate del mejor jugador de todos los tiempos- gracias a una competitividad y un compromiso fuera de lo común. "A algunos les sorprendía que yo defendiese", confiesa a SPORT.

Hace casi un año decidió retirarse, pero apenas ha cambiado de escenario. Sigue compitiendo en el póker profesional de la mano de Winamax, ejerce como embajador de la marca, impulsa proyectos formativos e incluso llegó a formar parte de una candidatura electoral en su ciudad, Gondomar Pero tiene una misión por encima de todas: devolverle al fútbol sala parte de todo lo que le dio.

Por eso le duele comprobar cómo un deporte que considera "enorme" ha perdido visibilidad, referentes y capacidad de seducción. Su objetivo es contribuir a cambiar esa realidad hasta convertirlo en una disciplina olímpica. "No puede ser que un 'youtuber' promocione mejor un partido de FIFA que un club profesional de fútbol sala. No lo podemos consentir", reclama. Para ello prepara un programa diario dedicado exclusivamente al fútbol sala junto a la Federación Portuguesa y plantea una profunda reflexión sobre el rumbo que ha tomado este deporte: "Ya no fabricamos ídolos".

Pregunta. No hace ni un año que se retiró y está en mil proyectos.

Respuesta. Ha sido una decisión difícil, pero tenía que tomarla porque el cuerpo me lo pedía y también la cabeza. Los tres primeros meses fueron buenísimos porque desconectas de todo, pero luego empiezas a echar de menos competir. Ves partidos de fútbol sala y vuelve ese gusanillo que te dice: "Vuelve, vuelve". Es una mezcla de emociones, aunque ahora estoy centrado en otros retos.

P. ¿En qué está trabajando?

R. En muchas cosas. Colaboro con la UEFA, con la Federación Portuguesa y, sobre todo, estoy creando un programa diario dedicado exclusivamente al fútbol sala. En mis 21 años de carrera nunca existió un espacio así. Quiero dar visibilidad al fútbol sala portugués, al español y al internacional, tanto masculino como femenino, además de las categorías inferiores. Evidentemente el foco estará en la élite, pero el deporte necesita mucha más atención de la que recibe. Hace poco hablaba con un amigo que ni siquiera sabía que se estaba jugando la final de la Copa de la Liga portuguesa. Eso no puede pasar. Estamos hablando de un deporte enorme que está muy mal promocionado.

No puede ser que, con todos mis respetos, un youtuber promocione mejor un partido de FIFA o de Ultimate Team que un club profesional de fútbol sala. Eso no lo puedo aceptar. Hay que vender el producto Ricardinho — Leyenda del fútbol sala

P. Muchísima gente ha crecido jugando al fútbol sala y, sin embargo, hoy parece un deporte invisible. ¿Qué está pasando?

R. Durante mucho tiempo pensé que la solución era que las federaciones asumieran el control y nos dieran visibilidad. Lo hicieron, pero no lo promocionaron como se merecía. No sé si habrá que crear otro tipo de estructura, pero yo voy a seguir peleando. No puede ser que, con todos mis respetos, un youtuber promocione mejor un partido de FIFA o de Ultimate Team que un club profesional de fútbol sala. Eso no lo puedo aceptar. Hay que vender el producto. Hay que repetirlo las veces que haga falta, ser pesado si es necesario y utilizar todas las herramientas posibles, especialmente las redes sociales. No puede ser que tenga que avisar yo a mis amigos de que se juega el quinto partido de una final nacional entre Benfica y Sporting de Portugal. Eso debería aparecer cincuenta veces al día.

Ricardinho y Bebe celebrando el Mundial de 2021. / TOMS KALNINS / EFE

P. Ricardinho quiere liderar ese cambio.

R. Sí. Cuando presenté este proyecto a la Federación querían comprarlo, pero conozco cómo funcionan estas cosas. Muchas veces la gente prefiere hablar de puntillas en lugar de hacerlo de frente. Yo quiero dedicar el primer año a hacerlo por mi cuenta, hablar del fútbol sala, promocionarlo, preguntar por qué no avanza, tocar las heridas si hace falta y sentarme con presidentes, entrenadores y dirigentes para entender qué está fallando. Quiero hacerlo yo porque saben que voy a decir las cosas como son. No tengo miedo y nunca he protegido a nadie.

Hay dos cosas que me obsesionan y por eso todavía no he aceptado trabajar ni con la UEFA ni con la Federación, porque cuando trabajas dentro de esas instituciones muchas veces tienes que tragarte sapos. Y yo no quiero tragar sapos. Quiero pelear por un deporte que me dio muchísimo, ayudar a que el fútbol sala llegue a ser olímpico y volver a convertirlo en un producto atractivo. Un partido de fútbol sala no puede durar dos horas y veinticinco minutos. No puede ser que un portero tire cincuenta veces a puerta o que se utilice al portero para perder tiempo cuando vas ganando. Eso es hacer trampas. Tenemos que utilizar el deporte para competir, para emocionar y para demostrar que queremos crecer, no para buscar vacíos en el reglamento que empeoran el espectáculo.

No puede ser que un portero tire cincuenta veces a puerta o que se utilice al portero para perder tiempo cuando vas ganando. Eso es hacer trampas. Tenemos que utilizar el deporte para competir, para emocionar y para demostrar que queremos crecer, no para buscar vacíos en el reglamento que empeoran el espectáculo Ricardinho — Leyenda del fútbol sala

P. Entonces, además de la promoción, hay otra batalla que parece preocuparle: el propio juego.

R. Es una opinión muy personal, pero creo que los porteros pasan más tiempo jugando como un jugador de campo que defendiendo su portería. Tienen más protagonismo con el balón que muchos futbolistas y creo que eso merece un debate. Al final la pregunta es muy sencilla: ¿qué queremos vender? ¿Qué producto queremos ofrecer a la gente?

Yo no puedo aceptar que la prioridad de un club sea fichar a un portero porque juega bien con los pies. Los porteros están para parar, no para marcar goles. Siempre digo que, si tu prioridad es que el portero meta goles, algo estás haciendo mal. Entonces no tengas pívots y ficha diez porteros. Escucho entrenadores presumir de haber tirado cuarenta o cincuenta veces a puerta y luego descubres que treinta y cinco disparos fueron del portero. ¿Qué has creado realmente? ¿Qué fútbol sala estás enseñando?

Ricardinho, en la Kings League Brasil. / Kings League Brasil

P. ¿Cree que eso también perjudica a la formación de los jóvenes?

R. Totalmente. Luego escuchamos que los jugadores jóvenes ya no tienen creatividad, pero si tú mismo les estás diciendo constantemente que, cuando les presionen, jueguen con el portero, nunca van a intentar un regate, una pared o una solución diferente. Les estás cortando las alas antes de que aprendan a volar. Hay muchos caminos para ganar y tenemos que decidir cómo queremos hacerlo. Ganar es importante, claro, pero también lo es el espectáculo que estás ofreciendo y el tipo de jugador que estás formando.

La creatividad sí se puede trabajar. Lo que nace contigo es el talento, esa capacidad para imaginar una acción antes que el rival o inventarte algo diferente. Eso no se enseña. Pero la creatividad, entender los espacios, generar ventajas para un compañero o hacer un movimiento pensando en el equipo y no solo en ti, claro que se puede entrenar.

Siempre pongo el mismo ejemplo. Si entras en una casa y te digo que, cuando suene la alarma, salgas por la puerta, siempre buscarás la puerta. Pero si te digo simplemente que encuentres una forma de salir, empezarás a buscar ventanas, escaleras o cualquier otra solución. En el fútbol sala ocurre exactamente igual. Si al jugador le das una única respuesta, siempre hará la misma. Si le obligas a pensar, acabará encontrando muchas más.

Si entras en una casa y te digo que, cuando suene la alarma, salgas por la puerta, siempre buscarás la puerta. Pero si te digo simplemente que encuentres una forma de salir, empezarás a buscar ventanas, escaleras o cualquier otra solución. En el fútbol sala ocurre exactamente igual. Si al jugador le das una única respuesta, siempre hará la misma. Si le obligas a pensar, acabará encontrando muchas más. Ricardinho — Leyenda del fútbol sala

P. Con todo ese diagnóstico, ¿qué jugadores, equipos o proyectos actuales le seducen? ¿Por quién pagaría una entrada?

R. Es muy difícil. Hace unas semanas, en un podcast, me pidieron un top 3 de los mejores jugadores del mundo actual y yo hice la pregunta al revés: "Dime un top 3 de los mejores jugadores de los últimos 20 años". Me salieron cincuenta nombres: Falcão, Marquinhos, Schumacher, Lenísio, Vinícius, Tobias... muchísimos. Luego pregunté por los mejores de ahora y la respuesta fue mucho más corta. Me hablaron de Pito, Dyego y Ferrão.

Eso explica lo que hemos conseguido en los últimos años: no hay referencias. Y te digo más: una de las últimas grandes referencias del fútbol sala está ahora en la Kings League de Brasil, que es Falcão, y el otro, que fue mejor jugador del mundo y campeón mundial, está en Arabia Saudí, que es Dyego. Entonces la pregunta es: ¿dónde estamos cuidando a los ídolos? ¿Dónde estamos creando nuevas referencias? ¿De verdad estamos trabajando en el camino correcto? ¿De verdad las herramientas que estamos dando a los niños son las mejores?

Ricardinho, celebrando la liga de 2018 ganada al Barça en penaltis. / JuanJo Martín / (EPA) EFE

P. Viendo su trayectoria, parece que siempre ha ido a contracorriente. También cuando decidió fichar por Inter Movistar.

R. Sí. En aquel momento la liga en España estaba pasando una situación económica complicada y mucha gente me decía que allí no iba a poder ganar el dinero que estaba ganando en Japón. Pero yo quería demostrar que podía jugar en la mejor liga del mundo. Me decían que solo valía para Portugal o para Japón y yo quería demostrar lo contrario. Había ganado mucho dinero en Asia y no me importaba bajar el sueldo. Lo que nunca imaginé es que iba a cobrar menos de una cuarta parte de lo que estaba ganando allí.

Con ElPozo Teníamos prácticamente un acuerdo económico, pero cuando fui a firmar el contrato las cifras ya no eran las mismas. Me dijeron que las cuentas no salían y que tenían que rebajar la oferta. Les di la mano y les dije: "O es esto o no es nada". Para mí la palabra tenía mucho valor. Lo que más me dolió no fue el dinero, sino el detalle. Al día siguiente ni siquiera fueron a recogerme al hotel para llevarme al aeropuerto. Tuve que marcharme por mi cuenta. Son cosas que uno no olvida. Después apareció el Barça. También hablé con ellos. La oferta era inferior a la de ElPozo y tampoco terminó de convencerme. Yo buscaba un proyecto para demostrar que podía triunfar en España, no únicamente un contrato.

P. Y entonces apareció Inter. ¿Cómo le convencieron?

R. Con honestidad. Julio García Mera fue muy sincero conmigo desde el primer minuto. Me dijo: "Estamos mal económicamente. Hemos cometido errores y no tenemos dinero". Después de escuchar todo aquello le pregunté cuánto podían ofrecerme y me respondió: "7.500 euros". Yo estaba ganando cinco o seis veces más en Japón. En ese momento pensé que estaba dando un paso atrás en mi carrera, pero también vi delante de mí a una persona que me estaba diciendo la verdad.

Le pregunté qué pasaría si ganábamos títulos, si habría posibilidad de mejorar el contrato. Él me dijo que no podía prometerme dinero, pero sí que, si conseguíamos hacer campeón al Inter, el club me trataría como a un dios. Cogí un papel y un bolígrafo y le dije que firmábamos. Ni siquiera elegí la casa donde iba a vivir. Ese año Gadeia había salido del Inter y me quedé en el apartamento que había dejado libre. Lo único que quería era ganar y demostrar que podía hacerlo en España. Todo lo demás era secundario.

En una ocasión estuve un poco tentado de ir al Barça, pero no por una cuestión de dinero. Pensé: "He hecho ganar al Inter; ahora voy al otro y voy a devolverle sus conquistas otra vez". Incluso llegué a imaginarme lo que diría la gente: "Este gilipollas está loco. El Barça lleva tres años ganándonos y ahora resulta que va allí para ganar otros tres". Pero esa clase de retos siempre me han gustado. Ricardinho — Leyenda del fútbol sala

P. ¿Cuántas veces llamó el Barça a su puerta?

R. La primera fue cuando todavía estaba en el Benfica. De hecho, el Barça militaba en Segunda División. Fue el primer club español que intentó ficharme. Después, cuando estaba en el Inter, volvió a hacerlo dos o tres veces más. En una de esas ocasiones estuve un poco tentado de ir, pero no por una cuestión de dinero.

Pensé: "He hecho ganar al Inter; ahora voy al otro y voy a devolverle sus conquistas otra vez". Incluso llegué a imaginarme lo que diría la gente: "Este gilipollas está loco. El Barça lleva tres años ganándonos y ahora resulta que va allí para ganar otros tres". Pero esa clase de retos siempre me han gustado.

Al final no pudo ser porque soy una persona que no olvida fácilmente. Hubo un momento en el que fui al Barça y me dijeron una cosa que luego no fue así. Aquello me marcó. En cambio, el Inter fue el club más honesto y sincero conmigo. Desde el primer día me dijeron exactamente cuál era su situación, incluso cuando no tenían dinero. Esa sinceridad pesó mucho y por eso decidí quedarme.

P. Su historia con Inter fue irrepetible, pero el primer día que llega Jesús Velasco le dice que él no le ha fichado…

R. Fue muy duro. Yo llegaba ilusionado, pensando que iba a jugar en un club contra el que siempre había disputado finales, y lo primero que me dice es: "Quiero que sepas que yo no te he fichado. Tú eres un fichaje del presidente. Aquí juega el que entrena". Yo solo le respondí una cosa: "¿Aquí juega el que entrena bien?". Me dijo que sí y le contesté: "Entonces voy a jugar". Al principio se rio, pero a las dos semanas ya me utilizaba como ejemplo delante del grupo.

Creo que lo que más sorprendió en el Inter no fue mi talento, sino mi manera de trabajar. Mucha gente pensaba que todo me salía de forma natural, pero descubrieron que era el primero en llegar, el último en irse, que defendía, que hacía sacrificios y que entrenaba al máximo todos los días. Creo que eso también ayudó a elevar el nivel competitivo del equipo.

El verdadero cambio llegó en la Copa. Habíamos eliminado al Magna Navarra y antes de jugar la semifinal contra el Barça vi un ambiente muy extraño en el hotel. El equipo estaba apagado. Me senté con Ortiz y Batería y les pregunté qué pasaba. Me dijeron: "Es que estos cabrones nos ganan siempre las finales". Recuerdo mirar a Cardinal y decirle: "Pues esta vez no". Muchos pensarían: "Estos portugueses no saben dónde se han metido". Pero nosotros estábamos convencidos Ricardinho — Leyenda del fútbol sala

P. Más allá de su rendimiento, Ricardinho tenía como misión principal cambiar la mentalidad de un equipo que llevaba años chocando contra el Barça.

R. Lo noté muy pronto. En diciembre ya le dije al presidente que necesitábamos un pívot porque no podíamos jugar siempre de cuatro. Jesús Velasco tenía otra idea y quería seguir jugando sin esa referencia, pero al final conseguimos incorporar a Cardinal, un jugador al que yo conocía perfectamente y sabía cómo motivarle.

El verdadero cambio llegó en la Copa. Habíamos eliminado al Magna Navarra y antes de jugar la semifinal contra el Barça vi un ambiente muy extraño en el hotel. El equipo estaba apagado. Me senté con Ortiz y Batería y les pregunté qué pasaba. Me dijeron: "Es que estos cabrones nos ganan siempre las finales". Recuerdo mirar a Cardinal y decirle: "Pues esta vez no". Muchos pensarían: "Estos portugueses no saben dónde se han metido". Pero nosotros estábamos convencidos.

Los tumbamos 6-1. Fue un puñetazo encima de la mesa. Ya les habíamos ganado en Liga, pero aquella semifinal sirvió para demostrar que no había sido casualidad. Hicimos un partidazo todos. Batería estuvo espectacular, yo también hice uno de mis mejores partidos y el equipo entendió que podía competir contra cualquiera. Aquella victoria cambió nuestra mentalidad. Dejamos de ser un equipo que aspiraba a competir para convertirnos en un equipo que quería ganarlo todo. A partir de ahí llegaron cinco años increíbles, finales de Champions, Copas... La confianza cambió por completo.

El pivot brasileño del FC Barcelona Lassa, Ferrao, disputa el balón ante el jugador portugués del Inter Movistar, Ricardinho, durante el primer partido de la final de fútbol sala disputado en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz en 2018. / JUANJO MARTIN / EFE

P. Hasta ganaron la Copa del Rey, que parecía un torneo ‘menor’ para Inter. Para unirlo a las seis ligas, tres Copas de España y dos Champions que conquistó entre 2013 y 2020.

R. Sí, porque era increíble que un club como el Inter no tuviera ese título. Empecé a picar a todo el mundo, incluso a Velasco, para que dejáramos de dar descanso a jugadores en esa competición. Le decía a José María García, el presidente, que el Inter no podía presumir de ser el mejor club de España si le faltaba un trofeo. Llegó la final contra Marfil Santa Coloma de Dani Salgado, que lo metía todo, y tanto Cardinal como yo veníamos de una lesión. Recuerdo decirle al cuerpo técnico que iba a jugar aunque solo pudiera disputar el segundo tiempo. Quería esa Copa como fuera. La ganamos y lo primero que le dije al presidente fue: "Ahora sí podéis decir que el Inter tiene todos los títulos de España".

P. ¿Cómo es José María García en las distancias cortas?

R. Es una persona extraordinaria. Tiene una personalidad muy fuerte: cuando se enfada, se enfada de verdad, y cuando está bien, también es capaz de demostrar un cariño enorme. Mucha gente se sorprenderá de que diga esto, pero yo le tengo muchísimo afecto. Es verdad que mi salida del Inter fue complicada y hubo un año muy duro entre nosotros, pero hace apenas un mes estuve en Madrid, nos encontramos, nos sentamos a tomar un café e incluso me invitó a comer. El cariño sigue ahí porque él sabe lo que hice por el club y yo sé lo que hizo por mí. Después cada uno puede ver las cosas de una manera diferente, pero eso no borra todo lo que vivimos juntos.

Es una persona extraordinaria. Tiene una personalidad muy fuerte: cuando se enfada, se enfada de verdad, y cuando está bien, también es capaz de demostrar un cariño enorme. Mucha gente se sorprenderá de que diga esto, pero yo le tengo muchísimo afecto. Es verdad que mi salida del Inter fue complicada y hubo un año muy duro entre nosotros, pero hace apenas un mes estuve en Madrid, nos encontramos, nos sentamos a tomar un café e incluso me invitó a comer Ricardinho — Leyenda del fútbol sala

P. La parte final de su trayectoria tiene un final casi de película. Se lesiona cinco meses antes del Mundial, todo se pone en tu contra... y acaba levantando el Mundial.

R. Fue el momento más importante de mi carrera. Me lesioné cinco meses antes del Mundial y, además, estaba viviendo una situación muy complicada en Francia. El club llevaba tiempo sin pagar, había muchos problemas y yo había dejado de entrenar porque entendía que no podía seguir así. Cuando volví quise recuperar el tiempo perdido demasiado deprisa y el cuerpo me pasó factura. En un entrenamiento con la selección noté unas molestias, no les di importancia y, cuando regresé a Francia, en un salto me rompí un ligamento muy importante del pie. Los médicos me dijeron que necesitaba cuatro meses y pensé: "¿Por qué a mí? Es mi último Mundial".

En ese momento tomé una decisión. Hablé con el presidente del club, con la Federación Portuguesa y les dije que quería operarme con los médicos de la selección. Me compré una casa en Lisboa, contraté un fisioterapeuta y me dediqué exclusivamente a recuperarme. Le dije al seleccionador que no quería ningún privilegio: cuando estuviera preparado le llamaría, vendría a verme entrenar y decidiría si estaba para ir al Mundial o no.

El jugador portugués del Inter Movistar, Ricardinho y el periodista José María García (d), celebra la victoria del equipo madrileño a la finalización del segundo partido de semifinales de la final four de la Liga de Campeones que han disputado esta noche frente al FC Barcelona Lassa en el pabellón Príncipe Felipe, en Zaragoza. / Toni Galán / EFE

P. Y vaya si llegó a tiempo.

R. Trabajé tres meses y medio como un loco. Cuando sentí que podía volver, llamé al seleccionador. Vino, me vio entrenar, me hizo varias pruebas y me dijo que estaba listo. Fui al Mundial sabiendo que no estaba al cien por cien. No podía hacer los mismos regates, mi pie todavía tenía limitaciones, pero me prometí que ayudaría de cualquier manera. Si no podía hacerlo atacando, lo haría defendiendo. Si tenía que jugar cinco minutos en lugar de veinte, jugaría cinco.

Antes del torneo reuní a mis compañeros y les expliqué exactamente cómo estaba. Les dije que podían contar conmigo para todo, pero también que iba a necesitar su ayuda. Nunca imaginé que terminaría levantando la Copa del Mundo y siendo elegido mejor jugador del torneo. Fue el mejor momento de mi vida. Lo primero que hice fue llamar a mi primera entrenadora para invitarla a la final. También estaba allí el fisioterapeuta que me había acompañado durante toda la recuperación y, por supuesto, mi mujer. Fueron las personas que confiaron en mí cuando parecía imposible llegar a tiempo. Compartir ese momento con ellos fue tan especial como ganar el Mundial.

P. Después de escucharle da la sensación de que se ha retirado de las pistas, pero no de la competición. Últimamente le hemos visto com profesional del póker, de la mano de Winamax, plataforma de la que acaba de ser nombrado embajador.

R. Sí. Me lo descubrió un compañero del fútbol sala, Miguel Almeida, allá por 2007. En los viajes jugábamos al Mario Kart y un día apareció con un juego de póker. Empezamos a jugar entre nosotros, luego pasé al online y, como no me gusta perder, entendí que tenía que estudiar. Después llegaron los torneos presenciales y descubrí un mundo completamente diferente. No solo importa la estrategia, también cómo controlas las emociones, cómo lees al rival o cómo gestionas la presión. Me gusta porque me obliga a prepararme constantemente, a estudiar, a entender cuándo una decisión tiene valor esperado positivo o negativo. Al final sigue siendo competición y competir forma parte de mi manera de ser.

Ricardinho recibe el título del Mundial de manos de Gianni Infantino. / TOMS KALNINS / EFE

P. Después de todo lo que le ha dado el fútbol sala, ¿qué le puede prometer Ricardinho a este deporte y a toda la gente que lo ama?

R. Que no voy a desaparecer. Mi primer objetivo es sacar adelante ese programa diario de fútbol sala y darle la atención mediática que este deporte necesita. Voy a poner toda mi experiencia, todo mi conocimiento y toda mi dedicación al servicio del fútbol sala portugués, español e internacional. Quiero ayudar a que tenga mucha más visibilidad, que cada vez haya más practicantes, hombres y mujeres, y que algún día podamos alcanzar el número necesario para convertirnos en un deporte olímpico.

Voy a seguir recorriendo el mundo como embajador del fútbol sala. Este año he estado en muchísimos países, en agosto viajaré a Costa Rica para jugar con Falcão y después iré a Japón. Quiero seguir llevando este deporte a todos los rincones posibles, seguir disfrutándolo con la gente y ayudando a que crezca. Y, posiblemente, en el futuro acabe trabajando con la UEFA o con la Federación Portuguesa, porque creo que desde dentro también se puede ayudar. Pero quiero entrar para ayudar, no para tener un cargo o un sueldo. No quiero eso. Le debo mucho al fútbol sala, pero el fútbol sala también me ha dado muchísimo. Ahora siento que ha llegado el momento de devolverle una parte de todo lo que me ha dado.